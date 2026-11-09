Tragedia a Falerna: trattore si ribalta, muore un uomo di 63 anni

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio di Falerna, nel Lametino, in provincia di Catanzaro. A perdere la vita è stato un uomo di 63 anni, Franco Trunzo, rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava conducendo.

Secondo le prime ricostruzioni della cronaca locale, la vittima è caduta rovinosamente al suolo dopo che il trattore, per cause ancora in corso di accertamento, si è improvvisamente ribaltato, non lasciandogli scampo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118 che, valutata la gravità della situazione, hanno richiesto anche l’intervento immediato dell’elisoccorso. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Insieme al personale medico sono giunti sul posto i Carabinieri della compagnia locale. I militari dell’Arma hanno avviato i rilievi di rito e i relativi accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del ribaltamento e fare piena luce sulle circostanze che hanno causato il fatale incidente.