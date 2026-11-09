Nuovo commissariato a Diamante, Loizzo (Lega): “Lo Stato si fa pietra anche in Calabria”

“Lo Stato oggi si fa pietra e presidio anche in Calabria, e vive tra le mura del nuovo Commissariato di Diamante”.

E’ quanto dichiara il Deputato della Repubblica Italiana, l’On. Simona Loizzo, sull’inaugurazione del nuovo Commissariato di Polizia di Stato, svoltasi alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e delle massime autorità civili, politiche e militari.

Alla solenne cerimonia ha presenziato, in rappresentanza del Deputato, la Responsabile dei Rapporti con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine del Deputato, l’Avv. Filomena Falsetta, unitamente alla sez. di Cosenza dell’ANCRI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, intitolata al Cav. Uff. MARIO METALLO, con il suo Presidente e Consigliere Nazionale Commendatore Angelo Cosentino, il Consigliere del Direttivo e Responsabile del Cerimoniale con delega alla Solidarietà Cav. Pasquale Giardino e l’Ufficiale nonchè Consigliere del Direttivo Giacomo Ferlaino.

L’Avv. Falsetta, a margine dell’evento, ha portato i saluti e il personale plauso della Parlamentare Loizzo direttamente al Ministro Piantedosi, per la straordinaria sintesi di volontà politica, l’impegno profuso e la costante sensibilità che ha riservato al Mezzogiorno e alla nostra regione, affinchè ogni area della Calabria possa beneficiare di risorse, mezzi e uomini.

“Durante il mandato parlamentare di Simona Loizzo – si legge nella nota – l’attività legata ai temi della sicurezza e del controllo del territorio calabrese si è sviluppata attraverso una forte sinergia politica e istituzionale con il Ministro dell’Interno, espressasi sia sul piano legislativo e di partito, sia attraverso azioni mirate per il territorio, supportando le misure del Ministero volte a destinare nuove risorse e uomini alle Forze dell’Ordine in Calabria.

Il nuovo Commissariato di Diamante – continua il Deputato -, è la dimostrazione che quando la filiera istituzionale funziona in modo sinergico, si riescono a sbloccare interventi fondamentali per il contrasto alla criminalità organizzata.

Da qui il mio ringraziamento al Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Prefetto di Cosenza Rosa Maria Padovano e all’amministrazione comunale di Diamante per questa virtuosa e proficua sinergia istituzionale capace di dare vita ad un asse istituzionale compatto e vincente, frutto degli sforzi di tutti i livelli governativi e amministrativi.

Il mio ringraziamento accorato va anche al Capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, al Questore di Cosenza Antonio Borelli, a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato e alle vittime del dovere e ai loro familiari, il cui sacrificio incarna, oggi, un’opera dall’alto valore simbolico e operativo” – conclude Loizzo.