Diamante, Succurro (Occhiuto Presidente): “Il nuovo Commissariato di Polizia è una conquista per tutto l’Alto Tirreno cosentino”

“L’inaugurazione del nuovo Commissariato di Polizia di Diamante è un risultato importante per la Calabria, la provincia di Cosenza e tutto l’Alto Tirreno cosentino. Da presidente della Provincia ho lavorato in stretta sinergia con le istituzioni per contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Quale consigliera regionale, esprimo grande soddisfazione per questo traguardo. Si rafforza la presenza dello Stato e la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale della Calabria Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente), presidente della V Commissione consiliare e già presidente della Provincia di Cosenza. “La presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del sottosegretario Wanda Ferro e del capo della Polizia Vittorio Pisani – prosegue Succurro – conferma l’attenzione dello Stato verso un territorio che ha bisogno di sicurezza, servizi e opportunità di sviluppo. Ringrazio tutte le istituzioni che hanno contribuito a questo risultato e le donne e gli uomini della Polizia di Stato per il loro impegno quotidiano. I nuovi presìdi di legalità – conclude la consigliera regionale – sono una garanzia per le comunità e un investimento concreto nel futuro della Calabria”.