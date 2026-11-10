Controlli antiriciclaggio nel Vibonese: nel mirino compro oro e agenzie immobiliari

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno eseguito due interventi ispettivi volti a verificare il rispetto della normativa antiriciclaggio nei confronti di un compro oro e di un’agenzia d’intermediazione immobiliare operanti nel vibonese, accertando gravi e diffusissime violazioni.

In particolare nei confronti del compro sono emerse ben 244 violazioni, riscontrate nell’arco di circa due anni di attività commerciale, con sanzioni amministrative che possono raggiungere complessivamente i 120.000 euro. Ma non solo: il trasgressore è stato anche deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per le violazioni più gravi.

La compravendita di oro usato è infatti sottoposta a precisi obblighi di identificazione della clientela, documentazione delle transazioni e conservazione delle relative informazioni, proprio per impedire che il commercio di preziosi possa diventare uno strumento per occultare la provenienza illecita di denaro e beni.

La normativa impone agli operatori specifici adempimenti, tra cui l’identificazione dei clienti, la predisposizione delle schede relative alle operazioni effettuate, la documentazione fotografica degli oggetti preziosi acquistati e la conservazione delle informazioni per i periodi stabiliti dalla legge.

L’attività si inserisce, inoltre, nel quadro della collaborazione istituzionale tra la Guardia di Finanza e l’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (O.A.M.), disciplinata da uno specifico protocollo d’intesa finalizzato a rafforzare lo scambio informativo e l’efficacia dei controlli nel settore.

Parallelamente nei confronti di un’agenzia immobiliare è stato analizzato un significativo campione delle svariate intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026, riscontrando sistematiche irregolarità per ogni intermediazione controllata.

La violazione maggiormente riscontrata, e peraltro la più grave, consiste nell’aver omesso di applicare l’adeguata verifica della clientela, impiegando una modulistica non conforme, quindi priva dei parametri necessari alla classificazione del rischio riciclaggio. Le violazioni amministrative complessivamente accertate comportano una sanzione pecuniaria sino a 50.000 euro, che sarà irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze quale Autorità di vigilanza sulle prescrizioni antiriciclaggio della specie.

L’attività ispettiva testimonia l’attenzione della Guardia di Finanza verso un comparto economico nel quale la tracciabilità delle transazioni rappresenta un presidio fondamentale contro il riciclaggio e il reimpiego di capitali illeciti, oltre che una garanzia per i consumatori e per gli operatori che rispettano le regole.

Il messaggio è chiaro: anche dietro operazioni commerciali apparentemente ordinarie possono annidarsi irregolarità capaci di compromettere la trasparenza dei mercati. Per questo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia prosegue la propria azione di vigilanza, con l’obiettivo di contrastare le condotte illecite, tutelare gli operatori economici onesti e impedire che i circuiti commerciali legali possano essere sfruttati per finalità criminali.