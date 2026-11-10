Rotary Club Palmi e Fondazione Demetrio Crucitti insieme agli studenti: la prevenzione comincia dai corretti stili di vita

Investire nella prevenzione significa investire nel futuro. È questo il messaggio che ha accompagnato l’incontro promosso dal Rotary Club Palmi e dalla Fondazione Demetrio Crucitti ETS, svoltosi venerdì mattina nell’Aula Magna dell’I.I.S. Einaudi-Alvaro di Palmi. Un appuntamento dedicato agli studenti per approfondire temi fondamentali come la salute, l’equilibrio psicofisico e l’importanza di adottare corretti stili di vita.

L’iniziativa ha posto al centro le nuove generazioni, nella consapevolezza che educare alla salute significa fornire ai giovani strumenti concreti per compiere scelte responsabili e affrontare il futuro con un maggiore bagaglio di conoscenze.

Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria Russo e del Presidente del Rotary Club Palmi, Carlo Oliva, la Dott.ssa Marialuisa Crucitti ha introdotto il percorso di approfondimento, articolato in tre momenti formativi caratterizzati da un approccio dinamico e interattivo.

A guidare gli studenti sono stati professionisti ed esperti che hanno affrontato differenti aspetti della cura di sé. A partire dalla psicologa Sofia Ciappina che si è soffermata sull’importanza della dimensione emotiva e relazionale; la nutrizionista Carmen Maruca che ha approfondito il tema dell’alimentazione consapevole, evidenziando il valore delle scelte quotidiane per la tutela dell’organismo. La professoressa Loredana Martori, infine, che ha illustrato come sia possibile coniugare gusto, qualità e salute attraverso una cucina sana, equilibrata e accessibile.

Momenti di ascolto, domande e confronto, durante i quali gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare attivamente e approfondire argomenti che incidono direttamente sulla loro quotidianità.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’impegno del Rotary a favore della prevenzione e della promozione della salute, con particolare attenzione ai più giovani. Una missione condivisa con la Fondazione Demetrio Crucitti ETS, con la quale il Rotary Club Palmi ha scelto di sviluppare un percorso comune, puntando sulla diffusione di una maggiore cultura della prevenzione.

Un ringraziamento è stato rivolto alla Fondazione per la collaborazione e la condivisione degli obiettivi, alla dirigente scolastica e ai docenti per l’accoglienza, ai relatori per il contributo professionale e, soprattutto, agli studenti, protagonisti dell’incontro con la loro attenzione e partecipazione.