Reggio: sequestrati circa 180 chili di sigarette vendute illegalmente

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e l’Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli – Ufficio ADM Calabria 3 di Reggio Calabria hanno sequestrato, presso un esercizio

commerciale operante in Reggio Calabria, 180 chilogrammi di sigarette poste in vendita senza la

prescritta autorizzazione.

In particolare, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio finalizzate alla verifica

della regolarità del gioco pubblico, del rispetto della normativa in materia di tabacchi lavorati,

nonché del possesso delle licenze previste, i finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria e i funzionari

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno rilevato l’esposizione al pubblico di diversi

pacchetti di sigarette perfettamente confezionati e aventi il sigillo dei monopoli di Stato.

Le successive ricerche hanno permesso di rinvenire, in un locale di pertinenza dell’esercizio

commerciale, un ingente quantitativo di tabacchi lavorati nazionali, per un peso complessivo di

circa 180 chilogrammi.

Da ulteriori accertamenti, è emerso che le sigarette venivano messe in vendita in totale assenza

delle necessarie licenze fiscali, patentini o abilitazioni rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli.

L’intero quantitativo di sigarette è stato, quindi, sottoposto a sequestro e il titolare dell’esercizio

commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di vendita di tabacchi lavorati

senza le prescritte autorizzazioni.

L’operazione sinergica tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, svolta

in attuazione del Protocollo d’intesa tra le due Istituzioni, testimonia ulteriormente il costante

impegno a salvaguardia delle regole del mercato, a tutela dei rivenditori autorizzati che operano

nella legalità e al contrasto di ogni forma di commercio abusivo.