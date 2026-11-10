Anche a Reggio, domani, la Festa Nazionale degli Orti Slow Food

L’11 novembre torna la Festa Nazionale degli Orti Slow Food, la giornata in cui l’associazione celebra, insieme a maestre e professori, alunne e studenti, attivisti per un cibo buono, pulito e giusto, il suo storico progetto di cultura alimentare ed educazione ambientale che coinvolge scuole e comunità locali.

l tema della giornata sarà la biodiversità: non soltanto come il principio che guida l’associazione fin dalla sua nascita, ma come un concetto… da toccare, guardare, seminare e gustare!

Nell’area metropolitana di Reggio Calabria la Festa si svolgerà presso i due Istituti Comprensivi che aderiscono al progetto “Orti a Scuola”: Scopelliti Green di Rosarno, Jerace – Capoluogo Brogna di Polistena.

Incontro con gli apicoltori del territorio, giochi e analisi sensoriale dei mieli, degustazioni.