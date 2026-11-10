Mancini: “Hanno condannato Cosenza all’isolamento”. Cinque idee per ripartire

«In questi cinque anni chi ha amministrato Cosenza ha rinunciato a far pesare la città nelle grandi scelte sulla mobilità e sulle infrastrutture. Mentre altrove si programmavano investimenti strategici, Cosenza è rimasta a guardare. L’hanno condannata all’isolamento. E a pagarne il prezzo sono i cosentini. Noi non ci rassegniamo al declino. Vogliamo una città che torni protagonista, più accessibile, capace di accorciare le distanze tra i quartieri, le persone e i servizi, tra l’Università e la città, tra Cosenza e il resto della Calabria e dell’Italia».

Lo ha affermato Giacomo Mancini nel corso del partecipato incontro Immagina Cosenza – Conversazioni per costruire il domani, dedicato al tema «Una città più accessibile, una città più vivibile», con il professor Luigi Martirano, ordinario alla Sapienza Università di Roma.

«La mobilità è uno degli aspetti trainanti di un percorso di integrazione perché unisce le persone», ha sottolineato Martirano.

Il professore ha evidenziato le grandi potenzialità dell’area urbana cosentina e la necessità di superare la frammentazione delle politiche territoriali. La mobilità, ha spiegato, deve essere pensata come un sistema integrato nel quale infrastrutture, trasporti e servizi concorrano a unire le comunità, migliorare gli spostamenti quotidiani e creare nuove opportunità di sviluppo. Una sfida che richiede visione, programmazione e collaborazione tra le istituzioni.

Cinque gli impegni concreti assunti da Mancini:

1. STRADE E MARCIAPIEDI NUOVI. BASTA RATTOPPI. Un piano quinquennale per asfaltare a regola d’arte tutte le strade comunali, rifare i marciapiedi, abbattere le barriere architettoniche e garantire una segnaletica orizzontale completa e visibile. Dal centro storico alle contrade, nessuna parte della città deve essere dimenticata.

2. UNA RETE VERDE. I FIUMI TORNINO A VIVERE. Una rete continua di piste ciclabili e servizi di bike sharing. Riqualificazione delle sponde del Crati e del Busento, con percorsi verdi e spazi per il tempo libero. E per rendere navigabili alcuni tratti dei due fiumi, nel rispetto della sicurezza idraulica e ambientale.

3. MILLE NUOVI PARCHEGGI. Mille posti auto aggiuntivi, soprattutto di interscambio. Due gli interventi prioritari: uno alla porta ferroviaria di Vaglio Lise, l’altro alla porta stradale di piazza Maurizio Quintieri. Parcheggi collegati al trasporto pubblico per rendere più semplice raggiungere la città e alleggerire il traffico.

4. UNA MOBILITÀ INTELLIGENTE, UNA CITTÀ MEGLIO COLLEGATA. Restituire Viale Giacomo Mancinialla funzione per cui era stato realizzato e costruire la parallela via Pietro Nenni. Introdurre un Digital Twin per regolare intelligentemente traffico e semafori. Integrare BRT, ferrovie e autobus per collegare Cosenza, Rende, Università della Calabria, futura stazione di Settimo, Casali e Catanzaro. La nuova stazione dovrà essere raggiungibile dalla città e dall’Università sia su rotaia sia su gomma.

5. COSENZA DI NUOVO AL CENTRO DELLA CALABRIA. Un nuovo svincolo autostradale a Sud sulla A2, una Pedemontana per collegare Serre Cosentine, Savuto e Presila, il potenziamento della ferrovia Cosenza–Paola, l’accesso all’alta velocità e collegamenti rapidi con l’aeroporto di Lamezia Terme. Cosenza deve tornare a contare nelle scelte infrastrutturali che determineranno il futuro del territorio.

Numerosi e qualificati gli interventi del pubblico, che hanno arricchito il confronto con osservazioni e proposte sulle criticità della mobilità e sulle prospettive di sviluppo dell’area urbana.

«Noi ni ci rassegniamo al declino. Basta con una città nella quale è difficile muoversi, raggiungere i servizi o collegarsi al resto del Paese è una città che perde opportunità, giovani e futuro. Noi vogliamo invertire questa rotta.

Restare, tornare, venire: sono i tre verbi intorno ai quali vogliamo costruire la Cosenza di domani. E per renderli possibili servono scelte coraggiose, progetti concreti e la capacità di realizzarli.

Per amministrare occorre una bussola. La nostra bussola sono i cosentini. Andiamo avanti insieme», ha concluso Mancini.