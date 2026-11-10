“Il risveglio della fede cristiana. Speranza di pace e di unità tra i popoli”. Il 15 novembre incontro a Lamezia Terme

In un tempo difficile attraversato da crisi sociale, economica, politica e culturale;

in un tempo in cui guerre e genocidi scorrono sugli schermi televisivi, come se tutto rientrasse nella normalità; in un tempo in cui l’informazione non è trasmissione del vero ma un campo di battaglia per trasformare menzogne in verità;

in un tempo in cui la disinformazione, gestita e ordinata dai circoli mediatici mondialisti, che indirizzano e manipolano l’opinione pubblica fabbricando falsi nemici e falsi problemi che servono come “armi di distrazione di massa”:

in questo tempo assistiamo ad uno straordinario risveglio della fede cristiana!

Da Mosca a San Pietroburgo, da Belgrado a Parigi, da Madrid a Tenerife si sono tenute manifestazioni con milioni di fedeli cristiani, ortodossi e cattolici, per ricordare quanto oggi sia necessaria la fede che unisce e non divide, che costruisce ponti e non muri, che ricorda come una nuova Europa, da Lisbona a Vladivostok, amante della pace e del dialogo tra i popoli, può e deve nascere dalle comuni radici cristiane.

Per parlare di tutto questo ed analizzare la crisi attuale, Cantiere Laboratorio ha organizzato un incontro su “Il risveglio della fede cristiana. Speranza di pace e di unità tra i popoli” che si terrà domenica 15 novembre 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Congressi “Prunia”, in via S. Umile da Bisignano – 16, a Lamezia Terme.

L’evento prevede la presentazione ed introduzione di Vittorio Gigliotti, presidente di Cantiere Laboratorio e gli interventi di Don Attilio Russo, sacerdote dell’Ordine dei Servi di Maria; del prof. Filippo D’Andrea, teologo e scrittore, e di Francesco Russo, giornalista e scrittore.

Un incontro pubblico a cui è invitata la cittadinanza, la politica e tutti coloro che amano la pace e non la guerra e che vogliono portare il loro contributo, con interventi ed idee, per un dialogo costruttivo al servizio della nostra società.