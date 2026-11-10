Laghi incontra il direttore dell’Asp di Cosenza Sestito: confronto proficuo sulla sanità e sul futuro dell’ospedale di Castrovillari

Un incontro costruttivo, all’insegna del dialogo, della collaborazione istituzionale e dell’attenzione alle esigenze del territorio. È quello che si è svolto tra il consigliere regionale Ferdinando Laghi e il direttore generale dell’Asp di Cosenza, Angelo Vittorio Sestito. Sono state affrontate le principali questioni legate alla sanità provinciale, con un approfondimento particolare sulla situazione dell’ospedale spoke di Castrovillari.

Un confronto che ha consentito di fare il punto su alcune delle questioni più importanti per il presidio ospedaliero del Pollino, a partire dal ritorno del Pronto Soccorso nella sua sede definitiva. Dall’incontro è emerso, infatti, che proprio nelle prossime ore partirà il trasferimento dai locali provvisori a quelli ristrutturati. Un passaggio importante, al quale farà seguito il collocamento e la messa in funzione delle attrezzature e dei nuovi arredi, necessari per rendere pienamente operativo il servizio. Questi aspetti, dati già per definiti più volte nel recente passato, in realtà erano ben lungi dall’essere stati concretamente affrontati e risolti.

Ma l’attenzione si è concentrata anche sulle carenze e le criticità dei singoli reparti del “Ferrari”, affrontando le necessità della struttura ospedaliera nel suo complesso e per specifiche Unità Operative, nonché le condizioni indispensabili per garantire risposte sanitarie adeguate alla popolazione.

«Un aspetto particolarmente significativo dell’incontro – sottolinea Laghi – è stata l’attenzione riservata dal direttore generale alle problematiche rappresentate e alla documentazione consegnata. Si tratta di un lavoro articolato, frutto di una raccolta e di un’analisi di dati, numeri e attività registrati nel tempo, finalizzato a individuare, nel dettaglio, le reali esigenze del nosocomio e a fornire elementi concreti in vista della definizione dell’atto aziendale».

«Ho riscontrato un’attenzione che mai prima d’ora avevo registrato – afferma Laghi –. Spero, perciò, che le informazioni fornite, proprio per rappresentare in maniera puntuale le reali esigenze dell’ospedale di Castrovillari, possano contribuire a una programmazione che tenga conto delle sue effettive necessità».

«Dal momento che l’atto aziendale è ancora in via di definizione – prosegue Laghi – è importante che il direttore generale abbia a disposizione tutti i dati disponibili, per operare le scelte organizzative e programmatorie del caso. Soltanto un quadro completo e fedele della situazione, infatti, può adeguatamente orientare le decisioni verso le necessità concrete dei servizi ai cittadini».

Il confronto si è concluso con il reciproco impegno di mantenere aperto un canale di interlocuzione istituzionale, affinché le questioni aperte possano trovare, man mano, risposte concrete e tradursi in un miglioramento dell’offerta sanitaria.

«Sono certo che questo sia solo l’inizio di una collaborazione concreta e proficua – ha concluso Laghi – perché l’obiettivo della politica è quello di supportare il diritto alla salute dei cittadini, sulla base di dati reali e necessità obiettive».