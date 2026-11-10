Terremoto di magnitudo 3.5 nel Cosentino. Paura tra i residenti, evacuate alcune scuole

È stata soprattutto la paura a caratterizzare la mattinata nel Cosentino, dove una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata avvertita alle 8.38, provocando apprensione tra la popolazione.

Il sisma, accompagnato da un forte boato, ha spinto numerosi residenti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni e riversarsi in strada. La scossa è stata percepita distintamente anche nei centri di Cosenza e Rende.

Al momento non si registrano conseguenze per le persone né danni agli edifici o ad altre strutture. La conferma arriva dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, che ha escluso segnalazioni di criticità legate all’evento sismico.

A scopo precauzionale, in alcune scuole dell’area urbana è stata comunque disposta l’evacuazione delle classi.