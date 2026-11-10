La quinta giornata di campionato di DR1, tenutasi
domenica 8 novembre, ha visto un match sul filo del rasoio per la Sideco Basketball
Lamezia che, tra le mura casalinghe e ormai sempre piene di tifosi del Palagatti, ha
ospitato la compagine della NBS Edil Costruzioni cedendo la vittoria di un solo punto.
45-46 il punteggio finale.
Una partita punto a punto caratterizzata da un tallonamento sì costante ma dal ritmo
poco fluido, valso per entrambe le squadre che sono rimaste in equilibrio per tutti i
quaranta minuti.
«È stata una partita poco costante da ambo le parti – ha detto il presidente
Massimiliano Serrao. Il basso risultato è dovuto alla continuità altalenante, infatti
abbiamo provato a prendere il largo e ad aumentare la dinamicità, ma non siamo
stati troppo incisivi. Ovviamente anche questo fa parte del percorso di crescita e un
percorso del genere prevede tutto questo. Impariamo dai nostri errori e andiamo
avanti».
Una gara in cui il cuore non è di certo mancato, nel tentativo di rimanere comunque
in partita giocando di squadra fino al suono finale della sirena e, più precisamente,
con 0.5 sul cronometro, -4 a favore di Soverato, e la tripla di Capuani che ha portato poi
al -1.
Prossima gara: sabato 14 novembre, ore 20.00, vs Lumaka Basket al Palalumaka di
Reggio Calabria.
Sideco Basketball Lamezia vs NBS Edil Costruzioni 45-46 (12-12, 13-14, 13-8, 7-12)
Sideco: Cerra, Augello, Chiarella 5, Molinaro 7, Capuani 16, Bova S., Diano 7, Bova L. 2,
Verso 4, Lazzarotti, Bubba, Carchedi 4. All. Piccione. Ass. Scozzese.
NBS: Riverso 10, Mazzocca 3, Grandacci, Dell’Isola, Tuccio 4, Privitera 12, Palaia,
Bartolotti, Riccio 6. Tuccio L., Dolce 11, Zamboni. All. Palaia.
Soverato piega per un solo punto la Sideco Basketball Lamezia
La quinta giornata di campionato di DR1, tenutasi