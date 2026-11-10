Soverato piega per un solo punto la Sideco Basketball Lamezia

La quinta giornata di campionato di DR1, tenutasi

domenica 8 novembre, ha visto un match sul filo del rasoio per la Sideco Basketball

Lamezia che, tra le mura casalinghe e ormai sempre piene di tifosi del Palagatti, ha

ospitato la compagine della NBS Edil Costruzioni cedendo la vittoria di un solo punto.

45-46 il punteggio finale.

Una partita punto a punto caratterizzata da un tallonamento sì costante ma dal ritmo

poco fluido, valso per entrambe le squadre che sono rimaste in equilibrio per tutti i

quaranta minuti.

«È stata una partita poco costante da ambo le parti – ha detto il presidente

Massimiliano Serrao. Il basso risultato è dovuto alla continuità altalenante, infatti

abbiamo provato a prendere il largo e ad aumentare la dinamicità, ma non siamo

stati troppo incisivi. Ovviamente anche questo fa parte del percorso di crescita e un

percorso del genere prevede tutto questo. Impariamo dai nostri errori e andiamo

avanti».

Una gara in cui il cuore non è di certo mancato, nel tentativo di rimanere comunque

in partita giocando di squadra fino al suono finale della sirena e, più precisamente,

con 0.5 sul cronometro, -4 a favore di Soverato, e la tripla di Capuani che ha portato poi

al -1.

Prossima gara: sabato 14 novembre, ore 20.00, vs Lumaka Basket al Palalumaka di

Reggio Calabria.

Sideco Basketball Lamezia vs NBS Edil Costruzioni 45-46 (12-12, 13-14, 13-8, 7-12)

Sideco: Cerra, Augello, Chiarella 5, Molinaro 7, Capuani 16, Bova S., Diano 7, Bova L. 2,

Verso 4, Lazzarotti, Bubba, Carchedi 4. All. Piccione. Ass. Scozzese.

NBS: Riverso 10, Mazzocca 3, Grandacci, Dell’Isola, Tuccio 4, Privitera 12, Palaia,

Bartolotti, Riccio 6. Tuccio L., Dolce 11, Zamboni. All. Palaia.