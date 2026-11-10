Rosa (Noi Moderati): “Il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Spoke Ferrari di Castrovillari è finalmente realtà”

“Ieri sera, alle ore 20:00, è entrato in funzione il rinnovato Pronto Soccorso dell’Ospedale Spoke “Ferrari” di Castrovillari. Un traguardo atteso da tempo, che segna il ritorno del servizio di emergenza-urgenza nella sua sede naturale del plesso azzurro, dopo un lungo periodo in cui operatori sanitari e cittadini hanno dovuto confrontarsi con gli ambienti provvisori del plesso giallo, meno adeguati alle esigenze di un territorio vasto e articolato. Il nuovo Pronto Soccorso offre spazi più ampi, funzionali e dignitosi, pensati per migliorare i tempi e la qualità degli interventi. Per i cittadini di Castrovillari, del Pollino, della Valle dell’Esaro e della Sibaritide significa poter contare su una struttura più rispondente alle necessità quotidiane e alle situazioni di maggiore criticità, riducendo i disagi e i trasferimenti verso altri presidi ospedalieri. In un’area caratterizzata da distanze significative e da una morfologia montana, avere un Pronto Soccorso efficiente e adeguato non è solo un servizio, ma un elemento fondamentale di sicurezza e prossimità sanitaria. Questo risultato è il frutto del lavoro di quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’ammodernamento della struttura. Un ringraziamento particolare va al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per l’attenzione costante al potenziamento della rete ospedaliera, al Direttore Generale dell’ASP di Cosenza Angelo Vittorio Sestito per l’impulso concreto impresso all’apertura, all’Uffici Tecnico dell’Asp di Cosenza, e al primario dott. Pietro Scrivano, che con professionalità e dedizione ha guidato il reparto anche nelle condizioni più difficili degli ultimi mesi. L’Ospedale Spoke di Castrovillari si potenzia nei fatti e nella realtà. Le fasi di potenziamento continueranno ed i passi successivi saranno quelli del completamento degli arredi e delle attrezzature, nonché dell’attivazione dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e della Medicina di Urgenza, affinché il nuovo Pronto Soccorso possa esprimere appieno le potenzialità e rispondere ancora meglio alle esigenze del nostro intero comprensorio”. Lo afferma in una nota Riccardo Rosa

Consigliere regionale – Noi Moderati.