“Bisogna imparare. Soprattutto hanno da imparare quelli che insegnano agli altri. Ma sono quelli che hanno meno voglia di imparare” - Lev Trotsky
HomeCalabriaCosenzaA Rende si discute dei nuovi approcci medici alle allergie alimentari
CalabriaCosenza

A Rende si discute dei nuovi approcci medici alle allergie alimentari

Dalle nuove opportunità terapeutiche alla gestione delle allergie alimentari con un’attenzione particolare alla sicurezza dei pazienti e al ruolo dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina di precisione per la cura delle patologie dermatologiche. A Rende il simposio promosso dalla dr.ssa Maria Itria Giancotta, specialista ambulatoriale in Allergologia dell’Asp e dal dr Eugenio Provenzano, Direttore della UOC di Dermatologia dell’Azienda ospedaliera ha riunito specialisti e professionisti sanitari per approfondire l’evoluzione delle conoscenze, sui meccanismi immunologici e infiammatori alla base di numerose patologie e le nuove possibilità offerte dalla medicina personalizzata.

Una giornata di approfondimento e confronto multidisciplinare dedicata alle più recenti acquisizioni scientifiche nella diagnosi e nel trattamento delle patologie dermatologiche e allergologiche.

Nel corso dei lavori sono stati affrontati temi di grande rilevanza clinica: dalla dermatite atopica alla psoriasi, dalla vitiligine all’alopecia areata, dalle patologie respiratorie allergiche alle sindromi di sovrapposizione tra dermatologia e allergologia. Ampio spazio è stato dedicato ai biomarcatori, ai nuovi farmaci biologici, alle small molecules e alle strategie terapeutiche mirate, che stanno progressivamente modificando le prospettive di cura e la qualità di vita dei pazienti.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito specialistico, alle sue potenzialità nel supporto alla diagnosi e al confronto tra strumenti tecnologici e competenze del medico.

«Oggi disponiamo di opportunità terapeutiche che fino a pochi anni fa erano difficilmente immaginabili – ha dichiarato il dr Provenzano –  L’avvento dei farmaci biologici e delle nuove molecole ha ampliato significativamente le possibilità di trattamento di patologie croniche e spesso invalidanti, consentendoci di intervenire in maniera sempre più mirata sui meccanismi biologici che ne sono all’origine. La terapia di precisione rappresenta un passaggio fondamentale: conoscere il profilo del singolo paziente, individuare i bersagli molecolari e scegliere il trattamento più appropriato significa aumentare le possibilità di efficacia e migliorare concretamente la qualità di vita».

Provenzano richiama inoltre l’attenzione sulle prospettive offerte dall’intelligenza artificiale: «Anche in dermatologia l’intelligenza artificiale sta aprendo scenari interessanti, soprattutto nel supporto all’analisi delle immagini, alla valutazione diagnostica e all’elaborazione delle informazioni cliniche. Si tratta di strumenti che possono contribuire a rendere i processi più accurati e tempestivi, ma che devono sempre integrarsi con l’esperienza e la capacità di valutazione dello specialista. La tecnologia è una risorsa importante, ma il rapporto medico-paziente e la competenza clinica restano centrali».

Il simposio ha anche approfondito il tema delle allergie alimentari e la loro gestione soprattutto in età pediatrica.

«Le allergie alimentari e in particolare il rischio di anafilassi –  ha evidenziato la dr.ssa Giancotta che ha tenuto una relazione proprio sul tema –   richiedono un modello di assistenza che non può esaurirsi nell’ambito dell’ambulatorio specialistico. È fondamentale costruire una rete di protezione che coinvolga il paziente, la famiglia, il medico curante e la scuola, affinché tutti siano in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di una reazione allergica grave e sappiano come intervenire». «La scuola  – ha proseguito – rappresenta un presidio essenziale di questa rete: informazione, formazione del personale scolastico e condivisione di protocolli operativi possono fare la differenza nella tutela dei bambini e dei ragazzi con allergie alimentari. La sicurezza del paziente è una responsabilità condivisa e richiede percorsi organizzati, consapevolezza e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti».

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale e di dialogo tra discipline strettamente connesse, nella consapevolezza che l’integrazione delle competenze e la condivisione delle conoscenze costituiscono elementi indispensabili per affrontare la crescente complessità delle patologie immunologiche, allergologiche e dermatologiche.

L’obiettivo comune è trasformare il progresso della ricerca e dell’innovazione tecnologica in risposte assistenziali sempre più appropriate, personalizzate e accessibili, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni di salute.

Articolo PrecedenteLaghi incontra il direttore dell’Asp di Cosenza Sestito: confronto proficuo sulla sanità e sul futuro dell’ospedale di Castrovillari
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Laghi incontra il direttore dell’Asp di Cosenza Sestito: confronto proficuo sulla sanità e sul futuro dell’ospedale di Castrovillari

Mancini: “Hanno condannato Cosenza all’isolamento”. Cinque idee per ripartire

A Reggio Calabria Ernesto Maria Ponte con “Il diverticolo”

Scuola e salute: dall’Istituto Comprensivo “Gatti Manzoni Augruso” di Lamezia Terme una nuova direttiva per alleggerire gli zaini e tutelare il benessere degli alunni

Gran Fondo dello Stretto Wellness: un successo di sport, benessere e condivisione

“Il risveglio della fede cristiana. Speranza di pace e di unità tra i popoli”. Il 15 novembre incontro a Lamezia Terme

Anche a Reggio, domani, la Festa Nazionale degli Orti Slow Food

Reggio: sequestrati circa 180 chili di sigarette vendute illegalmente

Controlli antiriciclaggio nel Vibonese: nel mirino compro oro e agenzie immobiliari

Rotary Club Palmi e Fondazione Demetrio Crucitti insieme agli studenti: la prevenzione comincia dai corretti stili di vita

Nasce a Reggio Calabria Giorni Felici APS: un nuovo progetto dedicato alle famiglie

Tragedia a Falerna: trattore si ribalta, muore un uomo di 63 anni

Vibo Valentia, topi a scuola: il sindaco ordina la chiusura d’urgenza della scuola di Palazzo Gemini

Musica contro le mafie al ‘Piria’ di Rosarno: al via il progetto di musicoterapia “Mettiamole fuori gioco”

Nuovo commissariato a Diamante, Loizzo (Lega): “Lo Stato si fa pietra anche in Calabria”

Lavori sulla A2: chiusure temporanee allo svincolo di Montalto Uffugo-Rose

• Contratto Integrativo ARPAL Calabria, la CISL FP: “Risultato epocale, sbloccati oltre un milione di euro per i dipendenti”

Diamante, Succurro (Occhiuto Presidente): “Il nuovo Commissariato di Polizia è una conquista per tutto l’Alto Tirreno cosentino”

Cultura, memoria e tradizioni: la III Circoscrizione sostiene le iniziative del territorio

Cosenza Game Fest Volume 3, il gaming conquista il cuore della città: tutte le novità e la festa di GTA 6

Rigenerazione urbana e alloggi sociali a Catanzaro: la Giunta comunale individua le aree da proporre alla Regione

Il 14 e 15 novembre, al Castello Aragonese di Reggio Calabria, la mostra fotografica di Filippo Latella – Associazione Anna Ioinv

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Campo Calabro

San Giovanni in Fiore capofila per il sociale: in arrivo 500mila euro per un Centro Polivalente

Serra Spiga: ultimati i lavori sulla rete idrica, subito ripristinata la viabilità sulla Mendicino-Cosenza

Sfruttamento badanti tra Rose e Rende, la CGIL: “Quadro inquietante, rompere il silenzio e denunciare”

“La differenziata non va mai in vacanza…neanche in autunno”, il 13 novembre a Siderno incontro sul ciclo dei rifiuti

Fidapa Lamezia: “Puntare sull’imprenditorialità femminile per investire sul futuro della Calabria”

Arpal, sottoscritta l’ipotesi di accordo integrativo. Fp Cgil: “Determinante il nostro contributo”

Inaugurazione del nuovo Commissariato a Diamante, Brutto (FdI): “Presidio fondamentale per la sicurezza del territorio”

Tropea Borgo Incantato 2026: il Natale si accende in anticipo sabato 21 novembre

Taglio del nastro per il Commissariato di Diamante: in arrivo anche 2 milioni di euro per gli alloggi degli agenti

Il 12 novembre lo spettacolo “Mary Poppins” all’interno della rassegna “Tutti a Teatro” di casa al Gambaro di San Fili

Progetto ‘Pensare il futuro”, domani all’UMG incontro con Maurizio Ferraris sul tema ‘Il futuro del pensiero”

Baldino (M5S): “Contro Lucano una persecuzione politica”

Al via giovedì 12 novembre al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza “Aperinchiostro d’autunno”

Nuovo ospedale di Cosenza, Filomena Greco (CR-IV): “Crolla la narrazione di Occhiuto: una gara divisa in due stralci e senza copertura certa per l’intero...

Riprogrammato il 17 dicembre il concerto di Gigi D’Alessio al PalaCalafiore di Reggio Calabria. Disponibili anche i rimborsi

Dierre, Lo Storto: “Sconfitta che pesa, ma si riparte dalle cose buone. I tiri liberi? È un problema mentale”

Cadi Antincendi Futura, Parisi: “La vittoria è arrivata, ma basta festeggiamenti. Testa al Cus Molise”

Mendicino, al via “Le Contrade della Salute”: la prevenzione arriva direttamente sul territorio. Si parte con lo screening gratuito per il diabete

Viabilità provinciale a Cosenza, avanti con gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete stradale

Patrimoni Invisibili: tre giorni per scoprire la Presila Catanzarese attraverso luoghi, storie e tradizioni (IL PROGRAMMA)

Catanzaro: all’Ada del quartiere Lido si creano relazioni e ci si emoziona con i ricordi del passato

Badanti reclutate in Romania e sfruttate nel Cosentino: sette arresti. Oltre 170 donne coinvolte

Futuro Nazionale, Andrea Amendola nominato vicecoordinatore provinciale e coordinatore cittadino di Catanzaro

Caloveto: finanziamento da 150mila euro per la strada Liboia-Fiumarella

Palmi, al via i lavori di ingegnerizzazione della rete idrica: partiti gli interventi dal Rione Impiombato

‘Formare per crescere e innovare’ a Vibo: ultima tappa del roadshow di Fondimpresa tra imprese, parti sociali, istituzioni e filiera formativa

“Si Sistemau”: arriva il gioco da tavolo sulla caccia al posto fisso, tutto calabrese

Terzo Settore e Invecchiamento Attivo: il 12 Novembre a Cosenza la Tavola Rotonda “Rete per la Longevità Attiva”

Grande successo per la 17ª edizione della Sagra della Castagna di Cotronei: quattro giorni di cultura, tradizione, musica e convivialità

Ancora aperte le iscrizioni per la Vitiligine Week in Calabria

10eLotto: in Calabria registrate vincite per 40mila euro

Dall’autonomia abitativa all’inserimento lavorativo: i risultati del progetto “Il Fiore di Mandorlo” per l’inclusione delle persone con disabilità

“Premi per l’Innovazione 2026”, promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria: 17 candidature

Catanzaro, degrado manto stradale anche in via Montecorvino: “Tranquilli, l’Amministrazione sa tutto”. L’ironica stoccata di Stefano Veraldi a Gregorio Buccolieri

Sanità calabrese, Bruno (Tridico Presidente): “A gonfie vele solo liste d’attesa e migrazione sanitaria. Servono risposte, non poltrone”

“Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”. Martedì 10 il convegno/evento alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia

La Tonno Callipo la spunta in un’altra maratona contro Oplonti

Catanzaro: interruzione idrica per Ospedale Pugliese, parte viale Pio X, parte quartiere Stadio e via Schipani

L’11 novembre a Reggio Calabria incontro dedicato ad Antonello da Messina

Mensa scolastica a Castrolibero, Simona Trotta (IdM): “Una gestione paradossale, le famiglie meritano rispetto e un’amministrazione all’altezza”

Torna la filosofia IL Circolo Culturale Rossanese organizza e promuove a un ciclo di incontri mensili aperti al dialogo e al confronto...

“Le trame della cura”: alla Biblioteca Provinciale “Bruno Chimirri” di Catanzaro la sociologia incontra la medicina

La maratona infinita la vince Gioia del Colle, la Domotek a testa altissima

Il 10 novembre l’incontro celebrativo “Venerabile Mons. Giovanni Ferro: Pastore della Chiesa Reggina”

Sant’Agata Di Esaro, record di presenze per la 52 esima edizione Sagra della Castagna

Bisignano: In arrivo sabato 14 novembre, la quarta edizione di “San Martino nel Borgo”

“Amare la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia”. Tornano le letture ad alta voce per bambini e famiglie a...

Poker di vittorie in trasferta per la Myenergy Viola: espugnata Vicenza

Reggio: nasce la Scuola di Formazione Politica “Mommo Tripodi”

Alla Michele Priolo il big match contro lo Spartak San Nicola

Tripletta dell’Asd Corricastrovillari alla Co.Ro.Half Marathon

“Anastasia” incanta il Teatro Comunale di Catanzaro: sold out, entusiasmo e una magia che conquista bambini e adulti. Si conferma il successo del “Teatro...

“Einaudi-Alvaro” Palmi: “Vivi e Scopri la Calabria 2”, cinque giorni tra storia e tradizione del vino di Cirò

Tra imprese e istituzioni nello scenario europeo: il Rotary Club Rende promuove un incontro sul ruolo dei professionisti nelle relazioni istituzionali

Under 19: Cadi Antincendi Futura supera il Città di Acri: 6-2 al termine di una gara combattuta

I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi: incontro formativo su benessere e corretti stili di vita

Metamorfosi Sociali – Requiem in scena a Catanzaro

Con Dee Dee Bridgewater al Festival d’Autunno il jazz diventa voce di libertà e impegno civile

Magrassi decisivo, tre punti preziosi per la Reggina: a Troina finisce 0-3 con l’Enna

Mormanno ospita il Concorso regionale “Salumi di Calabria”: qualità, tradizione e identità della filiera norcina calabrese

L’europarlamentare Giusi Princi incontra il Comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria Massimiliano Sole: “Lavoro di squadra per dare risposte concrete al territorio”

La Tonno Callipo inizia bene, ma poi cede a Terni

Trionfo Storico per il Circolo Tennis Lamezia Terme: conquistato il titolo di Campioni Regionali Over 50

Impresa Pirossigeno: da meno 19 al trionfo, la neopromossa batte la favorita Portici

In cammino con Dante: Francesco Luigi Gallo legge il canto VI dell’Inferno alla Chiesa dello Spirito Santo

Hong Kong Wine & Spirits Fair, Cirillo: “Calabria protagonista, l’internazionalizzazione apre nuove opportunità di crescita”

La Dierre sciupa, Comiso vince con una grande rimonta 76-75

Grande successo per l’evento “Liberty a Reggio Calabria. Ri-Conosciamo il nostro territorio”

Lamezia Terme: al via gli incontri della Scuola Biblica e per i Ministeri della Diocesi

Dalla Regione due nuovi finanziamenti per Taureana a Tonnara di Palmi

A Cirò due nuovi progetti di inclusione sociale

Fondo Artigianato, Confartigianato Calabria: “Bene lo sblocco dei 2,2 milioni, ora guardiamo al futuro”

Cantine Ippolito 1845 riceve ‘Honour Award Merano WineFestival 2026 – Family Heritage

Artigianato, CNA Calabria: “Le risorse sbloccate dalla Regione danno seguito all’impegno preso”

Rassegna “L’altro Teatro” a Cosenza: oltre 3.000 biglietti venduti in due giorni

Ramificazioni Festival, “Serata d’autore” domani a Cosenza

Domani gazebo informativo di Futuro Nazionale a Lamezia Terme su caro-vita e caro-carburanti

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook