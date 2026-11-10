A Rende si discute dei nuovi approcci medici alle allergie alimentari

Dalle nuove opportunità terapeutiche alla gestione delle allergie alimentari con un’attenzione particolare alla sicurezza dei pazienti e al ruolo dell’intelligenza artificiale applicata alla medicina di precisione per la cura delle patologie dermatologiche. A Rende il simposio promosso dalla dr.ssa Maria Itria Giancotta, specialista ambulatoriale in Allergologia dell’Asp e dal dr Eugenio Provenzano, Direttore della UOC di Dermatologia dell’Azienda ospedaliera ha riunito specialisti e professionisti sanitari per approfondire l’evoluzione delle conoscenze, sui meccanismi immunologici e infiammatori alla base di numerose patologie e le nuove possibilità offerte dalla medicina personalizzata.

Una giornata di approfondimento e confronto multidisciplinare dedicata alle più recenti acquisizioni scientifiche nella diagnosi e nel trattamento delle patologie dermatologiche e allergologiche.

Nel corso dei lavori sono stati affrontati temi di grande rilevanza clinica: dalla dermatite atopica alla psoriasi, dalla vitiligine all’alopecia areata, dalle patologie respiratorie allergiche alle sindromi di sovrapposizione tra dermatologia e allergologia. Ampio spazio è stato dedicato ai biomarcatori, ai nuovi farmaci biologici, alle small molecules e alle strategie terapeutiche mirate, che stanno progressivamente modificando le prospettive di cura e la qualità di vita dei pazienti.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito specialistico, alle sue potenzialità nel supporto alla diagnosi e al confronto tra strumenti tecnologici e competenze del medico.

«Oggi disponiamo di opportunità terapeutiche che fino a pochi anni fa erano difficilmente immaginabili – ha dichiarato il dr Provenzano – L’avvento dei farmaci biologici e delle nuove molecole ha ampliato significativamente le possibilità di trattamento di patologie croniche e spesso invalidanti, consentendoci di intervenire in maniera sempre più mirata sui meccanismi biologici che ne sono all’origine. La terapia di precisione rappresenta un passaggio fondamentale: conoscere il profilo del singolo paziente, individuare i bersagli molecolari e scegliere il trattamento più appropriato significa aumentare le possibilità di efficacia e migliorare concretamente la qualità di vita».

Provenzano richiama inoltre l’attenzione sulle prospettive offerte dall’intelligenza artificiale: «Anche in dermatologia l’intelligenza artificiale sta aprendo scenari interessanti, soprattutto nel supporto all’analisi delle immagini, alla valutazione diagnostica e all’elaborazione delle informazioni cliniche. Si tratta di strumenti che possono contribuire a rendere i processi più accurati e tempestivi, ma che devono sempre integrarsi con l’esperienza e la capacità di valutazione dello specialista. La tecnologia è una risorsa importante, ma il rapporto medico-paziente e la competenza clinica restano centrali».

Il simposio ha anche approfondito il tema delle allergie alimentari e la loro gestione soprattutto in età pediatrica.

«Le allergie alimentari e in particolare il rischio di anafilassi – ha evidenziato la dr.ssa Giancotta che ha tenuto una relazione proprio sul tema – richiedono un modello di assistenza che non può esaurirsi nell’ambito dell’ambulatorio specialistico. È fondamentale costruire una rete di protezione che coinvolga il paziente, la famiglia, il medico curante e la scuola, affinché tutti siano in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di una reazione allergica grave e sappiano come intervenire». «La scuola – ha proseguito – rappresenta un presidio essenziale di questa rete: informazione, formazione del personale scolastico e condivisione di protocolli operativi possono fare la differenza nella tutela dei bambini e dei ragazzi con allergie alimentari. La sicurezza del paziente è una responsabilità condivisa e richiede percorsi organizzati, consapevolezza e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti».

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento professionale e di dialogo tra discipline strettamente connesse, nella consapevolezza che l’integrazione delle competenze e la condivisione delle conoscenze costituiscono elementi indispensabili per affrontare la crescente complessità delle patologie immunologiche, allergologiche e dermatologiche.

L’obiettivo comune è trasformare il progresso della ricerca e dell’innovazione tecnologica in risposte assistenziali sempre più appropriate, personalizzate e accessibili, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni di salute.