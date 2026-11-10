CNA Calabria, Paolo D’Errico è il nuovo Segretario regionale

È Paolo D’Errico il nuovo Segretario regionale di CNA Calabria. Ad annunciarlo è il presidente regionale Giovanni Cugliari.

Esperto di finanza e contabilità, D’Errico assume l’incarico in una fase di crescita e consolidamento dell’associazione, sempre più impegnata nella rappresentanza e nella tutela degli interessi delle micro, piccole e medie imprese del territorio.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con l’impegno a lavorare in piena sinergia con il presidente e con l’intero sistema associativo per sostenere e rafforzare il trend positivo che CNA Calabria sta vivendo – dichiara Paolo D’Errico –. L’obiettivo è dare continuità al lavoro svolto, valorizzando le competenze e le professionalità presenti nell’associazione e consolidando il rapporto con le imprese. Vogliamo essere sempre più un punto di riferimento per gli artigiani e gli imprenditori calabresi, offrendo risposte concrete alle loro esigenze e accompagnandoli nelle sfide legate all’innovazione, alla competitività e allo sviluppo”.

Soddisfazione per la nomina viene espressa dal presidente regionale Giovanni Cugliari: “La sua esperienza e la conoscenza del sistema associativo rappresentano un contributo importante per affrontare le sfide che ci attendono. CNA Calabria vuole continuare a crescere, rafforzando la propria presenza sui territori, il dialogo con le istituzioni e la capacità di rappresentare le istanze del mondo produttivo. In una fase economica complessa, è fondamentale che le imprese possano contare su un’associazione autorevole, presente e capace di accompagnarle nei processi di cambiamento”.