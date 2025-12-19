Cirò Marina, nasce “Mestiere Musica”: masterclass dell’Istituto Vivaldi per i futuri professionisti della musica

L’Istituto di Alta Formazione Musicale “A. Vivaldi” di Cirò Marina organizza la prima edizione di “Mestiere Musica”, una masterclass intensiva interamente dedicata ai futuri professionisti del settore. L’evento si terrà domani, 20 dicembre, dalle ore 09:00 alle 19:00, presso la sede dell’Istituto in Via Aldo Moro 29.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire una visione a 360 gradi del mondo della musica, coniugando il talento artistico con le competenze tecniche e burocratiche necessarie per affrontare il mercato odierno.

La giornata vedrà la partecipazione di nomi di rilievo del panorama musicale e televisivo italiano: Pierdavide Carone, cantautore e già protagonista di Amici e del Festival di Sanremo; Francesco Rapetti Mogol, autore, musicista e figlio d’arte, custode di una grande tradizione autorale;

Cecilia Cesario, vocal coach e professionista della formazione vocale; Gibba, noto conduttore radiofonico e personaggio televisivo; Emanuele Trocino e Pierpaolo D’Emilio, esperti del settore e della produzione.

Non solo un momento di incontro ma un vero e proprio percorso formativo che toccherà i pilastri fondamentali dell’industria musicale.