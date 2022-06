Giornata nazionale dello Sport: la Polizia Locale di Reggio Calabria si apre al territorio

La Polizia Locale di Reggio Calabria si apre al territorio. In occasione della Giornata nazionale dello Sport che si celebrerà domani domenica 5 giugno sul Lungomare Italo Falcomatà, la Polizia Locale di Reggio Calabria in collaborazione con il Gruppo Sportivo del Corpo, allestirà uno stand informativo dimostrativo rivolto alla popolazione. A darne notizia in una nota l’Assessora alla Sicurezza e alla Polizia Locale Giuggi Palmenta insieme al Comandante del Corpo Salvatore Zucco.

Il Lungomare cittadino, che per l’occasione di domenica sarà trasformato in un’area interamente dedicata alle attività sportive, ospiterà quindi uno spazio gestito dalla Polizia Locale: un punto informativo aperto, diretto a curiosi e appassionati, all’interno del quale sarà esposta ed illustrata la strumentazione in dotazione alla Polizia Urbana cittadina. Nella mattinata sarà allestito anche un mini circuito, all’interno del quale ai più piccini saranno spiegate e dimostrate le regole basilari della circolazione veicolare. Gli adulti potranno invece osservare e provare i precursori etilometrici ed il drug test salivare. Previsto nella mattinata anche un sorvolo dimostrativo del drone in dotazione. Lo stand della Polizia Locale – si legge infine nella nota – fungerà anche da punto di ascolto dell’utenza cittadina che potrà segnalare ogni necessità o bisogno che intenda veicolare all’ente civico. “Siamo da sempre convinti che la funzione della Polizia Locale non sia semplicemente quella di reprimere l’illegalità – hanno dichiarato l’Assessora Palmenta ed il Comandante Zucco – ciò che è necessario è instaurare un canale di dialogo con la popolazione, affinchè sia condivisa l’importanza del rispetto delle regole e della legalità come presupposto per la convivenza civile e per la crescita civile e sociale dell’intera comunità. In questo senso – hanno aggiunto – abbiamo voluto garantire la nostra presenza, attraverso il Gruppo Sportivo del Corpo, in una manifestazione bella e gioiosa come la Giornata nazionale dello Sport che allieterà la domenica di cittadini e turisti nello splendido scenario del Lungomare Falcomatà”.