Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento “Via XXV Aprile in Festa” (21 dicembre 2025) nell’ambito del cartellone natalizio “Natale al Centro” sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:
– il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 23:00 del 20 dicembre 2025 alle ore 23.00 del 21 dicembre 2025, in via XXV Aprile dall’incrocio con via Bologna fino all’incrocio con via V. Veneto, in via Torino dall’incrocio con via Giacomo Manna fino all’incrocio via XXV Aprile, in via Antonio Panella da piazza A. de Gasperi fino all’incrocio con via XXV Aprile
– il divieto di transito, per giorno 21 dicembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 23:00, in via XXV Aprile dall’incrocio con via Bologna fino all’incrocio con via V. Veneto, in via Torino dall’incrocio con via Giacomo Manna fino all’incrocio via XXV Aprile, in via Antonio Panella da piazza A. de Gasperi fino all’incrocio con via XXV Aprile.