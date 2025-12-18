Crotone: approvata la convenzione per la messa in sicurezza permanente della discarica Tufolo-Farina

La Giunta Comunale, su proposta dell’assessore all’Ambiente Angela Maria De Renzo, ha approvato lo Schema di Convenzione relativo alla “Progettazione e lavori di Messa in sicurezza permanente della discarica Tufolo–Farina”, nell’ambito dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria.

La Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Calabria e il Comune di Crotone, in qualità di Soggetto Attuatore, ed è finalizzata alla realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza permanente del sito.

Per il conseguimento degli obiettivi previsti, è concessa al Comune di Crotone una dotazione finanziaria complessiva pari a € 5.482.146,22.

L’intervento si articola nelle seguenti fasi procedurali:

Una fase A che prevede un Piano di caratterizzazione, Analisi di rischio e lavori, una fase B di Progettazione che prevede la redazione e approvazione del POB in Conferenza dei Servizi, l’acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari, la gestione delle procedure di affidamento dei servizi di progettazione nel rispetto della normativa vigente ed, infine, una fase C di esecuzione dei lavori con l’indizione delle gare ed affidamenti e la convocazione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione degli step esecutivi.

Con l’approvazione dello Schema di Convenzione, l’Amministrazione comunale compie un passo decisivo per la tutela ambientale e la sicurezza di quell’area, avviando un intervento strategico e atteso per la bonifica e la messa in sicurezza di uno dei siti più rilevanti del Comune di Crotone.

“Si tratta di un risultato di rilievo per la città, frutto di un lavoro sinergico tra Comune e Regione Calabria. La messa in sicurezza permanente della discarica Tufolo–Farina rappresenta un obiettivo prioritario per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente. Era un intervento atteso che trova la sua definizione” dichiara il sindaco Voce

“L’approvazione della Convenzione consente di avviare un percorso strutturato, articolato in fasi ben definite, che garantirà la piena messa in sicurezza del sito nel rispetto della normativa vigente. È un intervento complesso ma fondamentale, che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per la salvaguardia ambientale” dichiara l’assessore De Renzo