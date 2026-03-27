Droga dal Sudamerica, pena ridotta in Appello: da 15 a 7 anni per indagato

La Corte di Appello di Catanzaro ha parzialmente annullato la Sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato MENA NUNEZ Osvaldo Edmingo, alla pena di anni 15 di reclusione. Si è trattato del giudizio di rinvio imposto dalla Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso presentato dall’Avv. Sandro D’Agostino, accogliendo la tesi che il predetto poteva ritenersi responsabile solo per un capo di imputazione relativo al tentativo di importazione di Kg. 8.000 di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal Sudamerica. L’accoglimento dell’appello, nonostante la richiesta di conferma avanzata in udienza del PG dott. Maffia, ha portato ad una importante rideterminazione della pena in anni 7 di reclusione. Hanno trovato, quindi, accoglimento le richieste della difesa volte a ritenere il Mena Nunez quale pedina utilizzata a garanzia di una singola operazione di importazione di stupefacente che non ha mai raggiunto il formarsi di un accordo