Burraco e valori sportivi: a Palmi una nuova sede per crescere insieme

Un nuovo spazio dedicato allo sport, alla socialità e alla sana competizione apre le sue porte in città. Sabato 28 marzo, alle ore 18:00, sarà inaugurata la nuova sede dell’associazione “Sportivamente Burraco Palmi APS”, in via Zara 26.

Un appuntamento che segna un momento importante per una realtà associativa in costante crescita, guidata dalla presidente, dott.ssa Monica Baietta, e impegnata nella promozione del burraco non solo come gioco, ma come autentica pratica sportiva e occasione di aggregazione.

L’associazione partecipa attivamente a tornei in sede, competizioni regionali, federali e nazionali, contribuendo a diffondere una disciplina che unisce strategia, concentrazione e spirito di squadra. Un impegno che si inserisce nel circuito riconosciuto dalla F.I.Bur., rafforzando il legame con il panorama competitivo italiano.

Ma “Sportivamente Burraco Palmi APS” è soprattutto un luogo aperto alla comunità. Tra le iniziative più significative, l’avvio di una scuola gratuita di burraco, pensata per chi desidera avvicinarsi al gioco e apprenderne le regole in un contesto accogliente e inclusivo. Un progetto che mira a coinvolgere nuove persone, favorendo relazioni e condivisione.

Non un’associazione a scopo di lucro, dunque, ma una realtà che fonda la propria identità sull’esaltazione dei valori sportivi, sulla lealtà e su una sana competizione, elementi che diventano strumenti di crescita personale e collettiva.

L’inaugurazione sarà anche un momento conviviale: un brindisi aperto alla cittadinanza per celebrare insieme l’inizio di questo nuovo percorso.

Un invito rivolto a tutti, appassionati e curiosi, per scoprire da vicino una realtà che punta a fare del gioco un’occasione di incontro e di valore.