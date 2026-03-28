Smile Cosenza Pallanuoto, impresa europea: tre vittorie su tre e semifinale conquistata

La Smile Cosenza Pallanuoto continua a riscrivere la storia. In Grecia, nella prestigiosa Conference Cup, la squadra di mister Gaetano Occhione ha centrato un risultato straordinario: tre partite, tre vittorie, un percorso netto che vale l’accesso diretto alle semifinali europee.

L’ultimo successo, quello che ha certificato il primato nel girone, è arrivato contro lo Zavk Mladost, battuto con un perentorio 13-6 (parziali: 5-0, 3-3, 4-1, 1-2). Una prova di forza, lucidità e maturità sportiva che conferma la crescita esponenziale di un gruppo capace di imporsi con autorevolezza anche fuori dai confini nazionali. Atene ha visto scendere in acqua una squadra compatta, determinata, capace di colpire in ogni fase del gioco. Una distribuzione dei gol che racconta bene la coralità del progetto tecnico: tante marcatrici diverse, tante soluzioni, tanta personalità.

In attesa della semifinale di questa sera, la Smile Cosenza può già godersi un traguardo che profuma di impresa: essere tra le prime quattro squadre d’Europa. Un risultato che riempie d’orgoglio la società, presente ad Atene per sostenere da vicino le proprie atlete.

La dirigenza della Polisportiva Smile parla di “grandissima soddisfazione”, e non potrebbe essere altrimenti. Questo gruppo sta dimostrando che i sogni possono diventare realtà, quando dietro ci sono lavoro, visione e un’identità sportiva forte.

Stasera la semifinale: obiettivo finale storica

Alle ore 20, la Smile Cosenza affronterà Tenerife in una sfida che vale l’accesso alla finale, un traguardo che sarebbe storico non solo per la società, ma per l’intero movimento sportivo calabrese.