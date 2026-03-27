Nicotera (VV): “Tessere la memoria”, carta comunità Lentezza

L’Associazione Culturale Proposte, attiva da anni nella promozione culturale del territorio, presenta “Tessere la Memoria”, un progetto educativo e laboratoriale realizzato con il contributo di Marcella Stilo, ricercatrice e praticante della filatura e tessitura della carta.

L’iniziativa, inserita nel programma della Paper Week 2026 promossa da Comieco, si articola in due appuntamenti laboratoriali previsti il 14 e 16 aprile 2026, rivolti agli studenti dalle scuola secondaria di primo grado di Nicotera (VV).

Il laboratorio prende avvio dalla trasformazione della carta: a partire da semplici fogli di giornale, gli studenti sperimentano la filatura con il fuso a mano, osservando come un materiale quotidiano possa cambiare forma e funzione attraverso un processo di riuso.

L’attività introduce in modo concreto ai temi della sostenibilità, mettendo in evidenza il valore dei materiali e l’importanza dei processi. La carta non è solo un materiale da riciclare, ma una materia che può essere plasmata e riattivata attraverso l’esperienza creativa.

La filatura richiede continuità, coordinazione e attenzione: nel momento in cui il gesto si stabilizza, cambia anche la percezione del tempo. L’attività consente agli studenti di sperimentare una forma di concentrazione legata al fare, in cui azione e attenzione procedono insieme.

In un contesto in cui molte esperienze sono sempre più digitali e immateriali, il progetto propone un contatto diretto con la materia, il gesto e il tempo del fare, offrendo un’esperienza concreta e accessibile.

Il progetto si ispira agli studi Raffaele Corso, etnografo e antropologo nato a Nicotera, tra i primi studiosi in Italia a riconoscere la cultura materiale e le pratiche quotidiane come oggetto di indagine scientifica. Le sue ricerche hanno contribuito a documentare e interpretare i saperi legati alla vita domestica e alle arti tessili come forme di organizzazione sociale e trasmissione culturale.

In questa prospettiva, il lavoro di Marcella Stilo si inserisce nel percorso promosso dall’Associazione Culturale Proposte, tra i cui obiettivi vi è trasmettere il senso di continuità tra le generazioni e valorizzare le figure storiche locali come patrimonio vivo. La filatura della carta diventa così uno strumento per riattivare il rapporto tra materia, gesto e territorio, mettendo in dialogo esperienza e curiosità dei più giovani.