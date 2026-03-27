Il sindaco di Vibo Valentia Romeo in replica a Meridionale Petroli

Il Sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, ha inteso fornire alcune ferme

precisazioni in merito alle dichiarazioni della Società Meridionale Petroli apparse

su un organo di stampa quest’oggi.

Così esordisce il Sindaco: “In merito alle recenti dichiarazioni diffuse dalla

Meridionale Petroli, l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia intende

riportare il confronto sul piano della realtà documentale e della gerarchia degli

interessi pubblici.”

Fatta questa premessa, Il Sindaco procede per punti molto chiari e diretti:

1. Il valore del limite temporale: L’istanza originaria della società prevedeva un

rinnovo di 20 anni. Il fatto che l’Autorità di Sistema Portuale abbia concesso un

orizzonte di soli 4 anni non è un dettaglio burocratico, ma una precisa scelta di

pianificazione. Quattro anni è il tempo tecnico stimato per la transizione, non

un rinnovo a lungo termine camuffato.

2. L’Atto di Sottomissione come vincolo: “L’Atto di Sottomissione, previsto dal

Codice della Navigazione, impegna il concessionario a sottostare alle condizioni

poste dall’Ente concedente. Poiché l’AdSP ha recepito ufficialmente le istanze del

Comune sulla delocalizzazione, tale atto diventa lo strumento giuridico che

incardina il futuro trasferimento. Negare questo legame significa ignorare la

volontà espressa da Ministero, Regione e Comune nel Protocollo d’Intesa.”

3. La centralità del Protocollo d’Intesa: “La delocalizzazione non è un ‘auspicio’,

ma l’oggetto di un accordo di programma che vede coinvolti i massimi livelli

istituzionali (MIT, Regione Calabria, ARSAI/Corap e Autorità di Sistema

Portuale). La Meridionale Petroli è chiamata a sedere a questo tavolo per

definire il come e il quando del trasferimento a Porto Salvo, non per rimettere in

discussione il se.”

4. Una visione non negoziabile: “Comprendiamo che l’azienda difenda i propri

interessi legittimi, ma il compito del Sindaco e dell’Amministrazione è difendere

l’interesse della comunità. La sicurezza dei cittadini (Seveso III) e lo sviluppo

turistico-commerciale e dei servizi del Porto di Vibo Marina sono priorità non

più soggette a rinvii.”

Il Sindaco conclude così: “L’Amministrazione resta aperta al dialogo tecnico nel

superiore interesse dei lavoratori e del territorio, ma ribadisce che il tempo delle

concessioni senza scadenza è terminato. La realtà dei fatti è scritta negli atti che

abbiamo faticosamente ottenuto. Da questa impostazione, non si recederà.”