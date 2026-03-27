Conferenza stampa di presentazione il 31 marzo a Palazzo dei Bruzi della seconda edizione di “Cosenza città in salute”

Conferenza stampa di presentazione, martedì 31 Marzo, alle ore 11,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, della seconda edizione di “Cosenza città in Salute”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, grazie all’impegno dell’Assessore alla salute, Maria Teresa De Marco. Nata con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente tra le persone e nei luoghi di incontro quotidiani, le piazze, “Cosenza città in salute” persegue questa finalità attraverso cliniche mobili all’avanguardia e un team di medici esperti, pronti ad accogliere e assistere gratuitamente chiunque voglia prendersi cura della propria salute. Il progetto si rivolge a tutta la famiglia ed in particolare alle fasce dei cittadini meno informati e più vulnerabili. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il Sindaco Franz Caruso, l’Assessore alla salute, Maria Teresa De Marco, la dirigente del Settore Politiche della Salute, Antonella Rino, il dottor Sisto Milito, direttore del Distretto Cosenza-Savuto dell’Asp di Cosenza, il Dott.Roberto Caporale, referente della Fondazione per il tuo Cuore dell’ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e il Dottor Carmine Passarelli, coordinatore organizzativo della manifestazione. Con questa seconda edizione il Comune potrà consolidare il rapporto che si è costruito nel tempo con le associazioni che hanno aderito alla Rete delle Salute, ed aumentare il numero di screening da poter offrire gratuitamente ai cittadini.