Comunali Reggio, Martino (Democraticamente Uniti): “Pieno sostegno a Cannizzaro”

«Riteniamo – prosegue Martino – che la figura di Cannizzaro rappresenti oggi una sintesi credibile di competenza amministrativa, visione politica e radicamento sul territorio. In un momento delicato per il futuro della città, è necessario puntare su una leadership capace di garantire stabilità, sviluppo e attenzione concreta ai bisogni dei cittadini».

«Il nostro impegno – aggiunge – sarà quello di contribuire attivamente alla costruzione di un progetto ampio e inclusivo, che metta al centro la crescita economica, il miglioramento dei servizi e la valorizzazione delle risorse locali».

«Siamo convinti – conclude Martino – che attraverso un lavoro condiviso e responsabile si possa offrire a Reggio Calabria una prospettiva di rilancio solida e duratura».