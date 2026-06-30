Sicurezza e legalità: la segreteria provinciale del Sap di Catanzaro incontra il nuovo procuratore di Lamezia Terme

Una delegazione del Sindacato autonomo di Polizia (Sap) di Catanzaro, formata dal segretario provinciale Sergio Riga e dai componenti Ciro Scognamiglio e Massimiliano Laloè, ha incontrato ufficialmente il nuovo procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, dott. Elio Romano.

L’incontro, svoltosi in un clima di viva cordialità e costruttiva sinergia istituzionale, ha rappresentato l’occasione per porgere i più sentiti auguri di buon lavoro al neo procuratore, figura di altissimo profilo professionale e profondo conoscitore del territorio. Per anni, infatti, il magistrato ha operato magistralmente come sostituto procuratore sul comprensorio lametino, coordinando indagini di cruciale importanza e ottenendo straordinari risultati nel contrasto alla criminalità organizzata e alla ’ndrangheta.

Nel corso del colloquio, i rappresentanti del Sap hanno espresso profonda soddisfazione per la nomina di una guida autorevole e già radicata nel tessuto sociale e giudiziario locale, elemento che garantisce continuità e ulteriore impulso all’azione di contrasto al malaffare.

“Per le donne e gli uomini della Polizia di Stato che operano in questo delicato comprensorio – si legge in una nota della segreteria provinciale del Sap – la presenza di un procuratore che conosce millimetro per millimetro le dinamiche criminali del territorio è un punto di riferimento straordinario. Abbiamo rinnovato la totale disponibilità e il massimo impegno del nostro sindacato e del personale rappresentato nel collaborare quotidianamente per la tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini”.

Durante il confronto sono state inoltre analizzate le principali criticità che investono il comparto sicurezza a livello locale, con particolare riferimento alle piante organiche e alle risorse a disposizione dei presidi di Polizia sul territorio. Il Sap ha riscontrato nel nuovo procuratore una spiccata sensibilità verso le dinamiche operative delle Forze dell’Ordine, confermando l’importanza di un asse solido tra Magistratura e Polizia Giudiziaria.

“Il Sap di Catanzaro – concludono – augura al procuratore un prosieguo di mandato costellato di successi, nella certezza che la sua guida saprà dare risposte concrete alla richiesta di giustizia e sicurezza che sale dal territorio lametino”.