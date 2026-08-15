A Trebisacce il 19 agosto la Notte Bianca

Il Comune di Trebisacce rende noto che mercoledì 19 agosto si terrà la Notte Bianca 2026, uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo di Marestate 2026, che animerà la città dal tardo pomeriggio fino alle prime ore dell’alba, con un programma diffuso tra le vie del centro storico, il Lungomare e il Pontile cittadino.

La manifestazione prenderà il via alle ore 18:30 con il Clown Urbano, spettacolo itinerante pensato per il pubblico più giovane, che animerà le vie della città fino alle ore 23:00 con gag comiche, animazione e momenti di intrattenimento per tutta la famiglia.

Cuore pulsante della serata sarà la partecipazione diretta del Festival Internazionale del Folklore, che quest’anno taglia il traguardo della XIX edizione. Cinque delegazioni provenienti da altrettanti Paesi sfileranno e si esibiranno lungo il corso cittadino, portando in scena costumi, musica e coreografie delle rispettive tradizioni: il gruppo CIDAN “Mi Perú” da Lima (Perù), attivo da oltre quarant’anni; la formazione Idaho Rocky Mountain Express, che unisce sonorità bluegrass e danze popolari della tradizione folk statunitense; l’ensemble ERISA da Kutaisi (Georgia), tra influenze europee e asiatiche; oltre a due delegazioni in rappresentanza di Brasile e Nuova Zelanda. I gruppi non si limiteranno a sfilare, ma si esibiranno in punti stabiliti lungo il percorso, coinvolgendo pubblico e attività commerciali del centro cittadino.

Elemento inedito di quest’anno sarà la parata finale, che vedrà tutte e cinque le delegazioni sfilare insieme in un unico corteo lungo il tragitto compreso tra Via Lutri e Viale della Libertà, dove sarà allestito uno spazio dedicato all’esibizione conclusiva congiunta dei gruppi partecipanti. Lungo l’intero percorso della serata sono inoltre previsti intermezzi musicali e spettacoli diffusi.

A partire dalla mezzanotte, il palco allestito sul Lungomare di Trebisacce ospiterà Lo Zoo di 105, storico programma di Radio 105 Network, con Jonny Mele, Pippo Palmieri e Paolo Noise. Gli spettacoli proseguiranno dopo l’una presso l’Anfiteatro sul Lungomare, con Lo Zoo di 105 e i propri DJ che accompagneranno il pubblico nel corso della notte.

A chiudere la manifestazione sarà un concerto all’alba sul Pontile di Trebisacce, momento conclusivo pensato per accompagnare i partecipanti fino alle prime luci del giorno.

Per l’intera durata della manifestazione saranno inoltre attivi stand di street food internazionale, oltre all’apertura serale di negozi e mercatini lungo le vie del centro.

Il programma dettagliato della manifestazione, con orari e punti di esibizione dei singoli gruppi folkloristici, sarà comunicato nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Comune di Trebisacce.