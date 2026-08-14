Il Ferrari Club di Reggio Calabria commemora Enzo Ferrari

Sono passati 38 anni dalla morte di uno degli italiani più iconici di ogni tempo, ma la forza del suo ricordo e l’impronta indelebile lasciata dalle sue opere, si riverberano con immutato trasporto nella memoria di ogni appassionato.

Il 14 agosto del 1988 si congedava dalla vita terrena Enzo Ferrari, fondatore della casa automobilistica più famosa del mondo. Lo Scuderia Ferrari Club RC, fondato nel 2015 e particolarmente attivo a livello nazionale ed europeo, come ogni anno ha voluto rinnovare il suo tributo alla figura del mitico “Drake”, attraverso un momento molto intenso celebrato presso la stele di marmo posizionata a Piazza Enzo Ferrari, nella zona di Pentimele.

Questo monumento fu posato il 17 settembre del 2017 proprio dallo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria in compagnia del compianto Lillo Cavallo, presidente onorario del Club in rosso reggino e figura di prima grandezza dell’automobilismo calabrese, che cullava sin dalla fine degli anni ‘80 il desiderio di dedicare una strada o una piazza a questo leggendario costruttore.

Lo spirito della commemorazione odierna, è stato sottolineato dalle parole del Direttore Operativo degli Scuderia Ferrari Club, il reggino Mauro Apicella, insignito del Premio San Giorgio d’Oro nel 2023 e da quelle del presidente del sodalizio reggino, Natale Romeo, che insieme ad alcuni membri del club in rosso reggino e del Club Aremes RC, con la cornice di due Ferrari stradali a fare da ideali damigelle, hanno reso omaggio alla figura di Enzo Ferrari e rinnovato il loro grande slancio per le vicende agonistiche della Casa di Maranello, ancora in lizza per un risultato importante nella stagione di F1 2026.