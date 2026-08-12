Reggina, amichevole al “Granillo” il 22 agosto. Baldan ai dettagli, e la punta…

Per sabato 22 agosto, non prendete impegni. La Reggina aprirà i cancelli del “Granillo” per un’amichevole, contro una squadra straniera. Avversario in via di definizione. Il club sta valutando se chiedere l’inversione di campo per la Coppa Italia del 30 agosto, in modo da non calpestare il prato per tre volte consecutive. L’esordio in campionato, domenica 6 settembre, sarà infatti in casa contro il Licata.
Calciomercato. Reggina ai dettagli per il centrale Marco Baldan della Scafatese, anch’egli esperto in promozioni. Sempre vivo il sogno Nicolas Viola, manca ancora un tassello di qualità come mezzala o trequartista. Il giradischi è pronto per il valzer sulle punte. L’unica certezza è la fumata nera con Massimo Coda. Si attendono notizie da Avellino…
p.f.