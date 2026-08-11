La Sagra della ‘nduja di Spilinga fa il pieno di presenze

Ma quanta gente ha accolto Spilinga in questa settimana? La risposta racconta una storia di successo. La “Sagra della ‘Nduja di Spilinga”, rientrando da quest’anno nel cartellone dello “Spilinga ‘Nduja Festival”, che comprende anche altre iniziative, entra infatti nella storia, e non soltanto per aver celebrato il prestigioso traguardo della 50ª edizione.

Se lo scorso anno la giornata della Sagra, dell’8 agosto, aveva fatto registrare lo straordinario risultato di circa 30/35 mila presenze, quest’anno, proprio in occasione dell’edizione del cinquantenario, ogni aspettativa è stata superata, arrivando probabilmente oltre quota 40 mila.

Un’affluenza senza precedenti che consegna alla “Sagra della ‘Nduja di Spilinga 2026” il titolo di edizione più partecipata della sua storia, confermando ancora una volta quanto questa manifestazione sia amata, conosciuta e seguita ben oltre i confini della Calabria.

Dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, migliaia e migliaia di persone hanno riempito le vie del paese, trasformando Spilinga in un enorme fiume umano fatto di allegria, profumi, musica, tradizione e sapori unici.

Un successo che non è arrivato per caso. Il nuovo progetto messo in campo dagli organizzatori, Amministrazione Comunale e Associazione “Sagra della ‘Nduja di Spilinga”, ha funzionato oltre ogni più rosea aspettativa.

“Per questa 50ª edizione è stato infatti ripensato e ampliato il percorso della manifestazione – hanno spiegato gli organizzatori – con una scelta organizzativa importante: liberare il corso principale da numerose postazioni, sistemando gli stand su un solo lato e consentendo così un passaggio più fluido e agevole del pubblico. Ma soprattutto, il percorso della Sagra è stato esteso fino a coinvolgere Piazza XI Settembre, già protagonista nei giorni precedenti con il grande successo del ‘Nduja Village”.

Una nuova area che ha ospitato un secondo palco e una programmazione musicale dedicata soprattutto ai più giovani, con ospiti come Sarafine, vincitrice di X Factor e attualmente in tour in Europa, e il dj Luca Sketty, arrivato da Parigi. Non sono mancati ulteriori stand gastronomici e nuove occasioni di incontro e socialità.

Il risultato è stato straordinario: un flusso continuo di persone tra il percorso principale, Piazza XI Settembre e le vie adiacenti che collegano le diverse aree della manifestazione.

Una scelta che si è rivelata davvero vincente, ma che ancora si può migliorare notevolmente per le prossime edizioni, permettendo di distribuire meglio il pubblico, ampliare gli spazi della festa e rendere l’esperienza ancora più piacevole e coinvolgente.

Un progetto nuovo, ambizioso e coraggioso, capace di valorizzare la tradizione guardando al futuro e che, alla prova dei fatti, ha superato ogni aspettativa.

Sul palco centrale di Piazza San Michele è arrivato il pubblico delle grandi occasioni, che ha ballato senza sosta al ritmo della musica popolare proposta dai gruppi “Tarantanova dello Stretto”, “Armacera” e “Antigua”.

E non solo. Lungo corso Garibaldi, altre soste musicali hanno animato la serata, dal revival degli “Not Only Swing” alla gioia e all’energia coinvolgente dei giovani nei vari stand presenti lungo il percorso.

Un successo iniziato già con il ‘Nduja Village

Il grande successo della Sagra era stato preceduto, nei giorni precedenti, da quello del ‘Nduja Village. Lo “Spilinga ‘Nduja Festival”, ormai catalizza l’attenzione della Calabria per quasi un’intera settimana.

Le due serate, tra “Dance Tarantella” e “Viva gli Anni ’90”, hanno portato a Spilinga migliaia di persone, soprattutto giovani, con una presenza stimata tra 4 e 5 mila persone per serata.

Un’atmosfera di festa che ha fatto da straordinario apripista alla Sagra, contribuendo a trasformare l’intera settimana in un grande appuntamento di musica, cultura, gastronomia e socialità.

Tra le serate del ‘Nduja Village e la Sagra c’è stato spazio anche per la cultura, con il talk-cooking show organizzato dal Distretto del Cibo di Vibo Valentia e il riconoscimento conferito al maestro orafo Gerardo Sacco, per il suo impegno nella divulgazione, attraverso la sua arte, anche delle eccellenze gastronomiche della Calabria.

Il grazie degli organizzatori

“Un doveroso grazie – precisano gli organizzatori, Amministrazione Comunale e Associazione ‘Sagra della ‘Nduja’ – a chi ha contribuito alla realizzazione di questa importante manifestazione: Regione Calabria, Arsac, Gal Terre Vibonesi, Distretto del Cibo Vibo Valentia e tutti gli sponsor.

Un immenso ringraziamento va alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile Augustus, agli operatori sanitari e a tutti coloro che hanno lavorato per mesi, con professionalità e spirito di collaborazione, affinché una manifestazione di queste dimensioni potesse svolgersi nel migliore dei modi e in piena sicurezza”.

E soprattutto, un grazie va a tutta la cittadinanza di Spilinga, che ancora una volta ha dimostrato ospitalità, entusiasmo e un grande senso di comunità.

La 50ª Sagra della ‘Nduja si chiude così con un risultato che va oltre i numeri: Spilinga ha festeggiato la propria tradizione guardando al futuro, e in migliaia hanno risposto presente.