Reggina, la LND dirama i calendari: il 6 settembre al “Granillo” contro il Licata, chiusura col Gela

La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato i calendari dei vari gironi, per la Serie D 2026/27. La Reggina esordirà finalmente in casa, al “Granillo”: domenica 6 settembre alle ore 15:00 arriverà il Licata neopromosso. Avvio caratterizzato da siciliane provenienti dall’Eccellenza: il 13 settembre si andrà a Modica, mentre mercoledì 16 settembre gli amaranto ospiteranno l’Avola.
Si andrà a Caltanissetta il 18 ottobre, per sfidare la Nissa altra compagine ben allestita dalla famiglia Giovannone. Il 2 maggio 2027, per l’ultimo turno di campionato, la Reggina ospiterà il Gela che ha appena riabbracciato il difensore Vincenzo Camilleri.
p.f.