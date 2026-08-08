Giusi Princi: “Le eccellenze calabresi sono una risorsa strategica del Made in Italy”

La Calabria può contare su un patrimonio di imprese, competenze e tradizioni che contribuisce in maniera significativa alla forza del Made in Italy. È il messaggio lanciato dall’europarlamentare Giusi Princi nel corso della presentazione del libro “Realtà e visione oltre la moda” di Francesco Casile, ospitata al Circolo Tennis Polimeni di Reggio Calabria.

«La Calabria, con le sue eccellenze, rappresenta un’espressione di grande rilievo del Made in Italy: un patrimonio fatto di piccole e medie imprese, qualità artigiane, saperi produttivi, creatività e competenze capaci di tradurre l’identità dei territori in valore riconosciuto in Italia e all’estero», ha dichiarato Princi.

L’eurodeputata ha poi sottolineato il valore del volume dedicato all’esperienza professionale dell’imprenditore reggino Francesco Casile, evidenziando come il libro rappresenti molto più di un racconto sul mondo della moda.

«È stato per me motivo di grande orgoglio partecipare alla presentazione del volume di Francesco Casile. Un libro che va ben oltre il racconto di uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy, perché parla di competenze, dedizione e della capacità di trasformare una visione in una concreta prospettiva futura», ha affermato.

Princi ha quindi ricordato il percorso umano e professionale di Casile, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e originario di Sala di Mosorrofa, definendolo un esempio di successo costruito grazie all’impegno e alla preparazione.

«La sua storia personale e professionale rappresenta una testimonianza autentica di come l’impegno, la dedizione, il sacrificio e le competenze possano condurre lontano. È anche grazie a storie come la sua che il Made in Italy è diventato un simbolo riconosciuto nel mondo. Non soltanto un marchio di qualità, ma un modello fondato sul capitale umano, sulla cultura del lavoro e sulla straordinaria capacità di coniugare tradizione, creatività e innovazione. Un patrimonio che oggi rappresenta non solo un’eccellenza nazionale, ma una leva strategica per la competitività dell’Europa. Su questo, l’Europa è già in campo», ha concluso l’europarlamentare.