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ANCE Reggio Calabria: “La scelta di Giovanni Laganà è un segnale importante. Plauso al sindaco e all’amministrazione per aver puntato su competenza, esperienza e capacità amministrativa”

Questa volta si parte davvero. E sarà una prima volta destinata a lasciare un segno nella storia della città. Domani Catanzaro avrà il suo primo Pride: colori, musica, rivendicazioni e migliaia di passi attraverseranno il quartiere marinaro per una manifestazione che, dopo le difficoltà degli ultimi giorni, ha ottenuto tutti i via libera necessari.
La conferma definitiva è arrivata oggi con il parere favorevole della Commissione di vigilanza sui locali e i luoghi di pubblico spettacolo. Già in mattinata era arrivato l’ok del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in Prefettura.
Si chiude così una fase non semplice per gli organizzatori: il lavoro è proseguito, le criticità sono state affrontate e superate e adesso la parola passa alla città.
Perché quella di domani non vuole essere soltanto una parata. Per la prima volta il capoluogo calabrese ospiterà una manifestazione Pride, portando nello spazio pubblico le parole dei diritti, della libertà, dell’orgoglio e dell’inclusione, ma anche la voglia di stare insieme e di trasformare la giornata in una grande festa.
E intorno all’appuntamento si è già costruita una partecipazione ampia. Sono decine le adesioni arrivate da partiti, organizzazioni sindacali, associazioni, movimenti e realtà culturali e sociali, chiamati a ritrovarsi domani accanto alla comunità LGBTQIA+, alle famiglie e a quanti hanno scelto di sostenere la manifestazione.
A raccontare meglio il significato di queste ultime ore è Giovanni Carpanzano, presidente di ArciEQuA e portavoce del Catanzaro Pride.
«Accolgo con grande soddisfazione il parere favorevole espresso oggi dalla Commissione. Dopo il parere negativo dei giorni scorsi, abbiamo continuato a lavorare con responsabilità, determinazione e spirito di dialogo, convinti che il Catanzaro Pride rappresenti un momento fondamentale di partecipazione, visibilità e rivendicazione dei diritti».
Poi le parole che, dopo le incertezze, assumono quasi il sapore di una liberazione: «Oggi possiamo dirlo con gioia: Catanzaro Pride si farà. È un risultato importante, che ci permette di guardare avanti con entusiasmo e fiducia, pur consapevoli dei prossimi passaggi organizzativi da completare».
L’appuntamento è fissato per le 17.30 in piazza Anita Garibaldi, nel quartiere Lido, dove prenderà il via il raduno. Alle 18.30 partirà il corteo, che percorrerà la SS106-Corso di Marina, via Murano e il lungomare Stefano Pugliese, per raggiungere intorno alle 20.30 piazza Maestri del Lavoro, nell’ex area Teti.
Tre i carri che animeranno la parata, accompagnati dal Trenino delle Famiglie Arcobaleno, che seguirà il primo carro. In via Murano è previsto anche un punto per l’acqua.
E quando il corteo arriverà all’ex area Teti la giornata sarà tutt’altro che finita. Dalle 20.45 alle 21.30 spazio agli interventi politici e di rivendicazione, accessibili anche alla comunità sorda grazie alla presenza di un interprete LIS. Dalle 21.30 alle 22.30 toccherà allo spettacolo, con un programma che vede tra i protagonisti BigMama, Karma B, Antheal, Dasko, Chicco Colella, House delle Dreamgirlz, Vera Dragone, Gioman, Killacat, Eman e Simonetta Musitano. Dalle 22.30 la festa continuerà con i dj set.
L’organizzazione ha pensato anche alla mobilità. Il parcheggio dell’Ente Fiera, in via Nazionale 6, sarà disponibile al costo di un euro l’ora fino alle 20 e gratuitamente dalle 20 fino alla fine dell’evento. Dalle 23 partirà inoltre la navetta gratuita AMC dall’ex area Teti verso il parcheggio, con una corsa ogni ora e ultima partenza alle 2. Potenziate anche le corse della metropolitana prima e dopo il Pride.
Ora, archiviata la fase delle autorizzazioni, resta l’invito a riempire quelle strade.
«Invito tutta la cittadinanza, le associazioni, le realtà culturali e sociali, le famiglie e le persone alleate a partecipare numerose e numerosi – afferma Carpanzano –. Abbiamo bisogno della presenza e del sostegno di tutte e tutti per dimostrare che Catanzaro è una città viva, plurale, inclusiva e capace di valorizzare le differenze».
E la chiusura è già il manifesto della giornata che sta per cominciare: «Ci vediamo al Catanzaro Pride: insieme riempiremo le strade di colori, orgoglio, libertà e speranza».

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