“Scuotendosi di dosso il giogo politico, la società civile si scuote di dosso i lacci che avvincevano il suo spirito egoista” - Karl Marx
HomeFronte del palcoFronte del palco Vibo Valentia"Concerto per Andrea": il Festival di Vibo rende omaggio alla giovane pianista...
Fronte del palcoFronte del palco Vibo Valentia

“Concerto per Andrea”: il Festival di Vibo rende omaggio alla giovane pianista Andrea Minasi

“Concerto per Andrea”: questo il titolo che emergerà dal palcoscenico della terza serata del Festival dei “Concerti per pianoforte” in corso di svolgimento al Valentianum di Vibo Valentia. L’iniziativa è dell’Accademia d’Arte Musikè con il patrocinio dell’Assessorato Comunale alla Cultura. L’organizzazione, dopo quanto assurdamente accaduto, ha completamente sconvolto la programmazione di stasera pensando fosse più che giusto dedicare la serata alla incredibile ed improvvisa scomparsa di Andrea Minasi, la ventitreenne studentessa di pianoforte al Conservatorio Musicale “Fausto Torrefranca, deceduta ieri mattina all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in seguito alle gravi ferite riportate al termine di un incidente stradale avvenuto qualche giorno a Vibo Valentia. D’intesa con l’Assessore alla Cultura Stefano Soriano, la direttrice artistica del Festival, Angela Crudo, sentita la prof. Giorgia Alessandra Brustia apprezzatissima docente di Pianoforte al Conservatorio Musicale di Bolzano, legata a Vibo Valentia per aver insegnato anche al “F. Torrefranca”, ha proposto di rivedere il programma puntando sul ricordo della giovanissima pianista vibonese, strappata alla vita nel fiore della sua gioventù. Saranno in tanti a partecipare a questo incontro sull’addio di Andrea Minasi alla sua Vibo Valentia.Quando l’esistenza terrena di un’anima così giovane giunge al suo termine, ciò che essa ha donato non svanisce: la sua presenza si trasforma, oltrepassa il tempo e diventa memoria eterna.” Angela Crudo, presenta così la serata festival dedicata ad Andra Minasi. Ad Andrea va il nostro ricordo, affidato alla Musica: quella stessa Musica attraverso la quale la sua giovane anima ha potuto raccontarsi, esprimendo la propria identità, le proprie fragilità, la propria sensibilità e la propria forza. Lo farà attraverso la musica di Fryderyk Chopin, che al pianoforte affidò, per tutta la vita, i sentimenti più profondi e segreti della propria anima. Così vorremmo salutare la grande e meravigliosa Andrea Minasi. Le note che risuoneranno – aggiunge Angela Crudo – saranno così memoria e presenza, ricordo e abbraccio: un modo per sentirla ancora vicina e per ricordarci che, forse, tra ciò che siamo e l’eternità non esiste una vera distanza, ma soltanto un confine impercettibile. Ad Andrea, va il nostro ricordo perché attraverso la Musica ciò che abbiamo amato possa continuare a risuonare, oltre il tempo”

Articolo PrecedenteTropea (VV), Francesca Chiappetta ed Emilio Aversano in concerto ad Armonie della Magna Graecia
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Atto intimidatorio contro Rugna, Baldino: “Chi colpisce gli imprenditori attacca il futuro della Calabria”

Corigliano-Rossano, Antonio De Florio presenta “Siamo ciò che raccontiamo” al Museo Amarelli

Loizzo (Lega): “Bene attivazione presidio sanitario Anas su Salerno-Reggio Calabria”

Viaggio nel mondo delle scommesse calcistiche in Italia

Progetto “PRO-BEN, l’impegno dell’Università Magna Graecia per prevenire il disagio giovanile e contrastare l’uso di droghe

Emergenza 118 a Vibo Valentia, Rifondazione Comunista denuncia: “Servizio al collasso”

Come garantire la massima sicurezza nella generazione dei codici promozionali

Rete SCA, Europa Verde attacca la Regione: “Cancellate le emodinamiche di Corigliano Rossano e Vibo per ragioni politiche”

Reggio Futura, Palmara: “Romeo vicepresidente della commissione controllo e garanzia, riconoscimento ad esperienza ed affidabilità”

A2, operativa la Green Island di Lattarico: attivi ricarica elettrica e presidio sanitario

Intimidazione Schiavonea, la solidarietà di Ance Catanzaro

La Polisportiva Leukos presenta la nuova stagione della Scuola Calcio: al via le iscrizioni gratuite per i nuovi corsi

FENEAL UIL Calabria: “L’intimidazione all’Italiana Gas è un attacco al lavoro, alle imprese e al futuro della Calabria”

Mattiani: “Al via la fase esecutiva del Ponte sullo Stretto”

Syrah protagonista ad Ardore: Antonio Mazzitelli firma la masterclass FISAR a “Calici al Castello”

Peppe Scopelliti resta alla Cadi Antincendi Futura: sesta stagione per il gladiatore gialloblu

Catanzaro: convocazione Consiglio comunale

Continua l’operazione “Mari e Laghi Sicuri 2026” della Guardia Costiera di Corigliano Calabro: controlli serrati lungo le spiagge da Rocca Imperiale a Cariati

Nel suo primo evento pubblico il Distretto del Cibo di Vibo Valentia celebra la ‘Nduja di Spilinga: simbolo della Calabria del mondo

Solidarietà al presidente Ance Calabria dalla Fillea Calabria, Cgil Calabria e Fillea Cosenza

Viabilità, martedì 11 agosto apre al traffico la nuova arteria viaria Serra Spiga-Mendicino. Caruso: “Un’opera che cambia la mobilità di un’intera area della città”

Crotone: interventi a favore di persone in condizione di povertà estrema

Cosenza, uffici comunali chiusi venerdì 14 agosto: garantiti i servizi essenziali

I prodotti identitari della Locride al Vinitaly and City di Reggio Calabria grazie al GAL Terre Locridee

Catanzaro: pubblicato l’avviso per l’assegnazione in uso stagionale degli impianti sportivi scolastici

Il presidente regionale Copagri Macrì: “Ha vinto la meritocrazia con l’elezione di Alberta Nesci al vertice del Consorzio dei vini Terre di Reggio Calabria”

Diamante, al Teatro dei Ruderi il 10 agosto in scena “Elettra 1994” con Pamela Villoresi, regia di Giancarlo Nicoletti. Domenica 16 agosto stand-up comedy...

Rende, Paldino: “La banca crea valore sostenendo le famiglie e le imprese”. Morelli: “Gli impieghi sono in continua crescita”

Decanto: Untold 2027 porta l’eccellenza del vino italiano a Vinitaly and the City a Reggio Calabria

Ponte sullo Stretto, Minasi (Lega): “Ok unanime del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: risultato straordinario e storico. Matteo Salvini e la Lega portano la...

Il vicesindaco di Rosarno De Maria replica alle minoranze con i fatti

Crotone, giornata “Ambiente & Inclusività”

L’Anci racconta le tradizioni d’Italia: nella nuova rubrica anche la Sagra della ‘nduja di Spilinga

Luglio alle spalle, Cirò Marina nel caos: l’appello del Partito Democratico per invertire la rotta

Odissea 2000 accende la settimana clou dell’estate: domenica 9 arriva il vincitore di Amici, Ferragosto circense con artisti di strada e menù identitari

Galileo Editore e HYLE nel cuore del Parco Nazionale della Sila

Movimento per il rilancio della prospettiva: incontro con il sindaco di Lamezia in Regione

Comune di Reggio, Giuseppe Marino eletto presidente della Commissione Controllo e Garanzia: “Un’attestazione di stima che mi emoziona. Lavoreremo insieme al servizio della trasparenza”

Ponte sullo Stretto, la Cgil Calabria attacca: “Prima Alta Velocità e servizi, poi le grandi opere”

Controlli sul litorale, continua la linea dura di Guardia Costiera e Polizia locale: operazione anti-abusivismo a Lazzaro nel Comune di Motta San Giovanni

“262 vestiti appesi” porta in Belgio e Francia la memoria di Marcinelle: in tournée lo spettacolo sostenuto dal Ministero della Cultura

La Strada: “Casa delle Donne di Pellaro, due anni di chiavi consegnate e porte chiuse”

Interventi sulla rete idrica comunale: sopralluogo del sindaco di Palmi, Giovanni Calabria

“Viaggio nel Labirinto” – Circolo Culturale Rossanese: domenica 9 agosto a Piazza Steri

Catanzaro: una Fiera di San Lorenzo più ricca, con “Sorbetteria Calabria Straordinaria” e il cabaret di Piero Procopio

Calabria sempre più accessibile, Laghi porta in Consiglio la legge sui fasciatoi negli spazi pubblici

La Regione investe contro la solitudine degli anziani: 1,5 milioni per il progetto “La Calabria ti fa compagnia”

Mosorrofa, contrasto ai reati ambientali: tre persone denunciate dai carabinieri per trasporto e smaltimento illecito di rifiuti

Nidificazioni di Caretta caretta in calo nel 2026, ma la Calabria si conferma tra le regioni leader con 50 nidi

Atto intimidatorio nel cantiere di Schiavonea: ANCE Reggio Calabria esprime solidarietà a Italiana Gas e ribadisce il valore della legalità

Gelato, in Calabria le famiglie spendono 60 milioni l’anno: oltre sette gelaterie su dieci sono artigiane. Reggio Calabria la provincia con il maggior numero...

Dal silenzio alla scelta: a San Leonardo di Cutro, Pedagogia dell’Antimafia presenta il libro di Antonio Anastasi con il procuratore di Catanzaro Salvatore Curcio

L’estate calabrese si accende di teatro: GALA porta “Pazzi per caso” a Jacurso tra sorrisi, memoria ed emozione

Aeroporto di Crotone, aerei pieni al 90% ma passeggeri al palo. Barbuto (M5S): “I numeri confermano il potenziale del ‘Piatgora’, ma dove sono finiti...

Nasce la “Rete degli Agrumi della Locride”: Caulonia capofila del protocollo d’intesa per la valorizzazione dell’agrumicoltura e delle filiere agricole d’eccellenza

Controlli a tappeto nel Parco Pantano di Scalea: oltre 200 persone identificate, denunce e sanzioni

Oltre Scordovillo: il Comitato delle persone beneficiarie incontra Comune, Regione Calabria e ATERP

Sequestrata piantagione di canapa indiana nel Cosentino

Il Ministro Anna Maria Bernini in visita all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Al professor Francesco Pira il Premio Culturale “Girasole” 2026

Successo per Ondarock a Squillace

Reggio BiC, riparte la nuova stagione: arriva la Tessera Sostenitore per stare al fianco degli amaranto

Verso il secondo weekend da bollino nero sulle strade italiane

Sant’Emidio, il Vescovo martire che continua a parlare ai fedeli: grande partecipazione alla festa presso il santuario dello Scoglio presieduta da S.E. monsignor Cesare...

Estate a Cirella – Tra Arte e Cultura: Maurizio De Giovanni presenta il suo ultimo romanzo “Il tempo dell’orologiaio”

Ponte sullo Stretto, Michele Marcianò (Noi Moderati): “Il via libera dell’Unione Europea è una giornata storica. Ora avanti senza esitazioni”

Successo per “Visioni diWine” a Filadelfia

Reggio: verso la quinta edizione dell’Allegria Festival

Cosenza, Mancini: “Un playground in ogni quartiere. Occorre investire negli spazi per bambini e ragazzi”

Artivisti e Pramantha Arte presentano la mostra di Svetlana Lyadova: Palpiti di vita quotidiana

“Pennellate di Memoria”: gli acquerelli di Giuseppe Cricrì raccontano la Palmi che non c’è più

SportivaMente Bianco – Fitwalking 2026: lo sport che unisce per una buona causa

Crotone: voucher per attività ludico-ricreative per minori e giovani con disabilità

Turismo, Polimeni: “Gli investimenti della Regione stanno producendo crescita e sviluppo”

Treni straordinari per la tappa a Reggio Calabria del Vinitaly

Pac, Agea anticipa i pagamenti agli agricoltori: già erogati 577 milioni. Controlli anche tra Calabria e Basilicata

CWF 2026, Carlo Siciliani: il Cirò protagonista con identità e visione

Risposta concreta alle associazioni di Villa San Giovanni con l’installazione della centralina per il monitoraggio dell’inquinamento acustico in collaborazione con ARPACAL

Vibo Valentia in lutto, muore la 23enne investita sulle strisce: la famiglia dona gli organi

Melissa applica il bonus sociale Tari 2026. Il Sindaco: “Ridurre del 25% la tassa rifiuti significa stare vicini alle famiglie”

Turismo, la Calabria accelera: è tra le regioni che destagionalizzano di più e guida la crescita dei visitatori

Pride Calabria, Orrico (M5S): “Il movimento sostiene e partecipa ad iniziativa, spazio essenziale per libertà e diritti”

Reggina, dopo il numero 9 c’è il numero 10: pazza idea per il centrocampo

“Mese dei Bronzi”: il MArRC protagonista con due grandi appuntamenti

Reggina, il 30 agosto primo turno di Coppa Italia al “Granillo”

Addio a Pippo Marchioro, storico tecnico del Cesena: da calciatore vestì anche la maglia del Catanzaro

Tonno Callipo Volley, Marta Gazzerro: “Vibo contesto ideale per migliorare”

Appalti tra Calabria e Sicilia, Barbagallo attacca: “Le mafie puntano sulle risorse pubbliche”

Pizzo Calabro: Parchi Marini insieme a Comune, associazioni e Capitaneria per ripulire i fondali. Venerdì 7 agosto intervento nel Parco Marino Regionale e conferenza...

Polizia, Iiriti (FdI): “Le 171 nuove assegnazioni rafforzano la sicurezza in Calabria”

Catanzaro, impianti sportivi comunali: ufficializzati l’inserimento e la classificazione dei nuovi campi di Santo Janni, Sant’Elia e del PalaLedda

Turismo, Occhiuto agli imprenditori: “La Regione ha fatto la sua parte, ora tocca a voi. Servono qualità e destagionalizzazione””

Palmi (RC), torna il Festival dei Tramonti: Elisa Isoardi ospite della sesta edizione

Attività produttive, al via il confronto del Comune di Crotone con sindacati e associazioni di categoria

Catanzaro, l’8 agosto Bellavista si accende con Sonia Addario e il Paolo Di Sabatino Quartet

Lavoro nero e sicurezza, raffica di controlli dell’Ispettorato a Reggio Calabria: sospesi quattro cantieri e attività

Cosenza, la proposta di Bresciani: “Nel prossimo Bilancio risorse per verde urbano e abbattimento delle barriere”

Catanzaro sostiene la protesta dei caregiver familiari: “Suppliscono alle carenze dell’assistenza pubblica le leggi dello Stato, non possono non tenerne conto”

Addio a Francesco Guccini, il ricordo del promoter Pegna: “Artista infinito”

Mese dei Bronzi di Riace, Barbuto: “Domani l’evento in contemporanea nelle cinque province. Una grande opportunità per la Calabria nata dalla proposta di legge...

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook