Melissa applica il bonus sociale Tari 2026. Il Sindaco: “Ridurre del 25% la tassa rifiuti significa stare vicini alle famiglie”

Alleggerire il peso della tassa rifiuti per le famiglie che ne hanno diritto, senza costringerle a presentare ulteriori domande al Comune, significa trasformare una misura prevista dalla normativa in un gesto concreto di attenzione sociale. È con questo obiettivo che il Comune di Melissa ha provveduto ad applicare il Bonus Sociale Rifiuti, riferito all’anno 2025, riconoscendo automaticamente una riduzione del 25% della TARI alle utenze domestiche aventi diritto.

UN BENEFICIO AUTOMATICO, SENZA DOMANDA AL COMUNE

È quanto fa sapere il Sindaco Luca Mauro, sottolineando il valore di una misura che intercetta i bisogni reali delle famiglie e semplifica il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il beneficio sarà applicato direttamente nell’avviso di pagamento della TARI 2025, senza necessità di presentare alcuna istanza agli uffici comunali, a condizione che sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica, valida ai fini ISEE.

ECCO LE PERSONE CHE AVRANNO DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEL 25%

L’agevolazione è riconosciuta ai nuclei familiari con ISEE fino a 9.796 euro e ai nuclei con almeno quattro figli a carico con ISEE fino a 20 mila euro. Si tratta di una riduzione che incide su un servizio essenziale e che, proprio per questo, assume un significato particolare: sostenere chi ha maggiore bisogno, garantendo al tempo stesso continuità, equità e responsabilità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

SOSTEGNO SOCIALE NEL SOLCO DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

Per l’Amministrazione comunale, il Bonus TARI si inserisce dentro una visione più ampia che tiene insieme attenzione alle famiglie, cura del territorio e sostenibilità. La tassa rifiuti non è soltanto un adempimento, ma parte di un sistema che riguarda decoro urbano, raccolta differenziata, qualità dei servizi e collaborazione civica. Ridurre il costo per chi rientra nei requisiti significa rendere più giusto il servizio senza indebolire l’impegno collettivo verso una Melissa più pulita e più ordinata.

UFFICIO TRIBUTI PRONTO A DARE OGNI UTILE SUPPORTO AI CITTADINI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Melissa negli orari di apertura al pubblico. L’Amministrazione invita i cittadini interessati a verificare la propria posizione ISEE e a consultare l’avviso di pagamento TARI 2025, nel quale l’agevolazione sarà direttamente applicata per gli aventi diritto.

MAURO: UN COMUNE PIÙ VICINO È UN COMUNE PIÙ GIUSTO

Un Comune è davvero vicino alla propria comunità – conclude il sindaco Mauro – quando riesce a rendere accessibili le misure di sostegno, a semplificare le procedure e a trasformare i diritti in benefici concreti. Il Bonus Sociale TARI va in questa direzione: aiutare le famiglie, sostenere chi è più esposto e continuare a costruire una comunità più solidale, pulita e sostenibile.