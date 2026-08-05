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Stadio “Nicola Ceravolo”: via libera della Commissione di Vigilanza, il 15 agosto si gioca a Catanzaro

La partita dell’US Catanzaro in programma per il prossimo 15 agosto si disputerà regolarmente tra le mura amiche dello stadio “Nicola Ceravolo”. La conferma ufficiale è arrivata a margine della riunione della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, che ha dato parere favorevole al termine dei sopralluoghi tecnici.
 
Un risultato tutt’altro che scontato, frutto di un importante sforzo organizzativo e operativo promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Nicola Fiorita.
 
I lavori complementari relativi agli accessi e alla sicurezza dell’impianto, inizialmente richiesti entro il 10 agosto, si sono infatti conclusi con cinque giorni d’anticipo, rispondendo prontamente alla richiesta avanzata dalla Questura per garantire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza.
 
Un ringraziamento doveroso va agli uffici tecnici comunali per la dedizione dimostrata, all’impresa esecutrice che ha lavorato senza sosta in questo afoso agosto. 
 
Un ringraziamento particolare, infine, va alle autorità di pubblica sicurezza – Prefettura, Questura e tutti i componenti della Commissione provinciale – per la proficua collaborazione e la sensibilità istituzionale che ha caratterizzato il raggiungimento di un risultato molto atteso dalla cittadinanza. 
 
Il 15 agosto il “Ceravolo” sarà pronto ad accogliere i tifosi giallorossi
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