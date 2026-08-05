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Il 9 agosto La memoria e il Cantico al Parco archeologico di Castiglione di Paludi

Il Parco Archeologico di Castiglione di Paludi si appresta ad ospitare un appuntamento di straordinaria intensità culturale e spirituale. Domenica 9 agosto, alle ore 18:30, la suggestiva cornice dell’area archeologica farà da sfondo all’evento dal titolo “La memoria e il Cantico. In cammino con Francesco a Castiglione di Paludi”. L’iniziativa vedrà come ospite d’onore lo scrittore e saggista Pierfranco Bruni, che converserà con la direttrice scientifica del Parco, Donatella Novellis, lungo i principali punti di interesse della città antica di Castiglione di Paludi. Filo conduttore della serata sarà il recente lavoro editoriale di Bruni, ” Edificare la gioia. Francesco d’Assisi” (Pellegrini editore), un’opera che rilegge in chiave poetica ed esistenziale la figura del Poverello d’Assisi, intrecciando il messaggio del Cantico delle Creature con il senso profondo della memoria.

A sottolineare il valore dell’iniziativa per la comunità e il territorio è il Sindaco di Paludi Domenico Baldino: «Ospitare un evento di questa portata nel Parco Archeologico che abbiamo il privilegio di custodire rappresenta motivo di grande orgoglio per l’Amministrazione comunale e la comunità tutta di Paludi. Castiglione di Paludi non è soltanto un patrimonio di inestimabile valore storico, ma un vero e proprio luogo dell’anima. Coniugare la grandezza della nostra storia antica con la riflessione francescana sul senso della gioia e della memoria significa offrire ai cittadini e ai visitatori una chiave di lettura profonda e un’occasione di crescita culturale, donandoci l’opportunità di celebrare in maniera eccellente l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026). Ringrazio Pierfranco Bruni e la nostra Direzione scientifica per questo momento di altissimo profilo». Riguardo al significato scientifico e divulgativo del dialogo, interviene la Direttrice scientifica del Parco, Donatella Novellis: «Il Parco Archeologico è per sua natura uno spazio di memoria stratificata, dove il passato parla al presente e in cui i temi della custodia del creato e della natura rivestono una funzione di rilievo. Dialogare con Pierfranco Bruni attorno alla figura di Francesco d’Assisi ci permetterà di declinare l’archeologia come un cammino interiore e collettivo. Il concetto di “edificare la gioia”, al centro del testo di Bruni, che ringrazio moltissimo per aver accolto l’invito a essere fra noi, si sposa perfettamente con la nostra missione: fare del Parco un luogo d’incontro, di ricerca della bellezza, di conoscenza e riscoperta delle radici che alimentano il pensiero contemporaneo».

Scrittore, poeta, saggista, critico letterario, candidato al Premio Nobel per la Letteratura, Pierfranco Bruni è una delle figure più poliedriche e incisive del panorama culturale italiano contemporaneo. Già Dirigente archeologo del Ministero della Cultura, Bruni ha dedicato decenni alla ricerca antropologica, alla letteratura comparata e allo studio dei miti e delle radici mediterranee. Autore di una vastissima produzione saggistica e narrativa tradotta in diverse lingue, Bruni si distingue per una cifra stilistica unica, in cui l’analisi critica si fonde costantemente con una spiccata sensibilità poetica e filosofica. Nel suo ultimo volume, Francesco d’Assisi. Edificare la gioia, l’autore affronta la figura del Santo umbro spogliandola dai cliché agiografici per restituirne la profonda carica rivoluzionaria, umana ed esistenziale, ponendo la gioia e la memoria come pilastri per la ricostruzione dell’uomo moderno.

L’evento si avvale del prestigioso patrocinio dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano – Comitato provinciale di Cosenza. L’azione culturale vede, altresì, la collaborazione di ProLoco Paludi e la fattiva partecipazione di Akmè aps, la realtà associativa da poco costituita dalle e dai giovani di Paludi. Si raccomanda abbigliamento comodo, cappello, acqua fresca.

Pierfranco Bruni e il suo prezioso lavoro su Francesco d’Assisi saranno ancora protagonisti di un altro bel momento di condivisione culturale martedì 11 agosto, ore 19.30, nel suggestivo Palazzo dell’Americano nel centro storico di Villapiana (CS), dove, dopo i saluti di benvenuto della Sindaca Mariolina De Marco, l’autore dialogherà con Donatella Novellis, con il Funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP per la provincia di Cosenza Damiano Pisarra, con una libera incursione del Prof. Giuseppe De Rosis.

 

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