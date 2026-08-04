Caldo, da giovedì bollino rosso anche per Reggio Calabria e Messina

Si aggrava l’ondata di caldo nel Sud Italia. Dopo il bollino arancione previsto per mercoledì 5 agosto, Reggio Calabria e Messina passeranno al bollino rosso giovedì 6 agosto, entrando tra le città italiane con il massimo livello di allerta per le alte temperature.
Secondo il bollettino del Ministero della Salute, mercoledì saranno 25 le città italiane interessate dal livello 3 di allerta, mentre giovedì il bollino rosso riguarderà tutte le 27 città monitorate, comprese Reggio Calabria e Messina.
Il bollino rosso indica una situazione di emergenza per le ondate di calore, con possibili effetti sulla salute non solo delle persone più fragili – anziani, bambini e soggetti con patologie croniche – ma anche della popolazione sana e attiva.
Mercoledì 5 agosto Reggio Calabria e Messina resteranno in allerta arancione, mentre il livello massimo interesserà già gran parte del Paese, da Bolzano a Palermo, passando per Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Catania.
Con il passaggio al bollino rosso previsto per giovedì, l’intero territorio nazionale monitorato dal Ministero della Salute sarà interessato da condizioni di caldo estremo, segno di un’ondata di calore destinata a coinvolgere indistintamente Nord, Centro e Sud Italia.