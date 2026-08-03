Cassano Ionio, i Liberaldemocratici rilanciano il percorso congressuale: focus su Casa Serena e meritocrazia

Si è svolta presso il Circolo dei Liberaldemocratici Italiani di Cassano all’Ionio l’Assemblea cittadina convocata per raccogliere il contributo del territorio alla definizione del documento politico-programmatico ed elettorale che sarà sottoposto alla prossima Assemblea Nazionale del Partito.

L’incontro, presieduto dal coordinatore cittadino Nino Virardi, ha rappresentato un importante momento di confronto politico e culturale, durante il quale iscritti e simpatizzanti hanno sviluppato un dibattito intenso e qualificato, animato dalla volontà comune di rafforzare il ruolo dei Liberaldemocratici Italiani nel panorama politico nazionale e territoriale.

Al termine dei lavori, Nino Virardi ha reso noto quanto emerso dall’Assemblea, sottolineando come «la partecipazione e la qualità del confronto abbiano confermato la presenza di una comunità politica dinamica, consapevole delle sfide che attendono il territorio e determinata a portare il proprio contributo alla costruzione di una proposta politica fondata sulla responsabilità, sul merito e sulla centralità delle istituzioni». L’Assemblea – ha evidenziato Virardi – «ha condiviso le istanze provenienti dalla comunità locale affinché possano trovare adeguata rappresentanza nel documento che accompagnerà la fase congressuale nazionale, chiamata al rinnovo degli organi dirigenti del Partito». Nel corso della riunione è stato inoltre deliberato l’avvio del percorso congressuale del Circolo di Cassano all’Ionio che, alla ripresa dell’attività politica dopo la pausa estiva, procederà al rinnovo dei propri organi statutari. «Il rinnovamento della classe dirigente – ha dichiarato il coordinatore cittadino – rappresenta un passaggio fondamentale per mantenere viva una forza politica autenticamente democratica, liberale e riformatrice. Una comunità politica cresce quando sa coinvolgere nuove energie, valorizzare competenze e garantire partecipazione».

Ampio spazio, durante i lavori, è stato dedicato ai temi di interesse amministrativo e istituzionale riguardanti la città, con particolare attenzione al futuro dell’IPAB Casa Serena – Santa Maria di Loreto, vicenda che, per la sua rilevanza sociale, richiede un approccio improntato alla massima responsabilità. «Casa Serena non è una conquista politica – ha sottolineato Virardi – ma un’istituzione al servizio della comunità. Le strutture che svolgono una funzione assistenziale appartengono ai cittadini e, prima ancora, alle persone più fragili e alle loro famiglie. Per questo motivo ogni scelta deve essere guidata esclusivamente dall’interesse dell’Ente e dalla necessità di garantire qualità dell’assistenza e buona amministrazione». Il coordinatore dei Liberaldemocratici Italiani ha ribadito che «le istituzioni non possono essere considerate terreno di conquista o strumenti per regolare equilibri politici. La qualità della politica si misura dalla capacità di individuare le migliori competenze, non dalla distribuzione degli incarichi».

Secondo Virardi, «quando arriverà il momento delle designazioni di competenza del Comune, sarà necessario privilegiare personalità dotate di comprovata esperienza, equilibrio, autorevolezza e indipendenza, capaci di affrontare la complessità della gestione socio-assistenziale e di dialogare con tutti gli organismi istituzionali coinvolti».

Nel corso dell’Assemblea è stata richiamata anche la particolare fase istituzionale che interessa l’IPAB Casa Serena – Santa Maria di Loreto, alla luce del percorso di trasformazione previsto dalla normativa vigente e degli atti adottati dalla Regione Calabria.

«È proprio nei momenti più delicati – ha aggiunto Virardi – che la politica deve dimostrare il proprio senso più alto. Non attraverso la ricerca di spazi di influenza, ma attraverso la selezione delle migliori energie e delle più elevate competenze».

I Liberaldemocratici Italiani continueranno dunque il proprio percorso «con equilibrio, spirito costruttivo e pieno rispetto delle istituzioni», senza alimentare polemiche o inseguire indiscrezioni, ma riaffermando un principio ritenuto fondamentale: le istituzioni che si prendono cura delle persone più deboli devono essere affidate alla competenza, al merito e alla responsabilità.

«La politica autentica – ha concluso Nino Virardi – non occupa le istituzioni: le onora. Non distribuisce potere: esercita responsabilità. È questa la cifra del liberalismo democratico che intendiamo testimoniare, a Cassano all’Ionio come nel resto del Paese».