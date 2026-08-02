Grande successo per la Nocera Boxe Night: spettacolo sul ring tra Calabria e Campania

Undici incontri di alto livello hanno entusiasmato il pubblico. Emozione per il ricordo di Francesco Vescio e soddisfazione degli organizzatori e dell’Amministrazione comunale.

Una serata di grande sport, spettacolo ed emozioni ha animato piazza San Giovanni in occasione della seconda edizione della Nocera Boxe Night, il torneo interregionale che ha visto affrontarsi sul ring le rappresentative di Calabria e Campania.

L’evento, organizzato dal Pugilato Lametino con il patrocinio del Comune di Nocera Terinese, ha richiamato un folto pubblico, confermando il crescente interesse attorno a una manifestazione che, in appena due edizioni, è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama pugilistico regionale.

A rendere la serata ancora più coinvolgente sono stati gli undici incontri in programma, tutti caratterizzati da grande intensità agonistica, tecnica e fair play. Match combattuti fino all’ultimo colpo, che hanno messo in evidenza il talento dei pugili saliti sul ring e regalato agli spettatori uno spettacolo di assoluto livello.

Soddisfazione è stata espressa dal maestro Angelino Mascaro, anima dell’organizzazione, che ha raccolto i frutti del lavoro svolto insieme al suo staff per portare ancora una volta il grande pugilato a Nocera Terinese.

«Siamo orgogliosi della riuscita della manifestazione – ha sottolineato –. Il livello degli incontri è stato elevato e il pubblico ha risposto con entusiasmo. È questo lo spirito con cui lavoriamo: promuovere il pugilato, valorizzare i giovani e offrire occasioni di confronto sportivo di qualità».

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo, che ha evidenziato l’importanza di iniziative capaci di unire sport, socialità e promozione del territorio, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di continuare a sostenere eventi di questo livello.

Tra i momenti più toccanti della serata, il ricordo del giovane Francesco Vescio, scomparso prematuramente. Un omaggio sentito e partecipato che ha commosso il pubblico presente.

Di seguito gli incontri, con vittorie ottenute tutte ai punti.

Maria Annunziata batte Maria Teresa Di Sanzo

Biagio Cairo batte Artur Marchak

Nicolas Sciaqua vs Angelo Avino pari

Vincenzo Mascaro vs Antonio Marino pari

Francesco Natoli batte Lorenzo Guerra

Nicolas Di Chiera batte Luigi Pio Lettieri

Alessandro Maddaluno batte Alessandro Pullia

Giovanni Amato batte Kevin Aloi Mystrall

Filippo Rocca vs Manuel Nisticò pari

Alessia Banditelli vs Pasqualina Salierno pari

Antonio Fontanella batte Andrea Mendicino