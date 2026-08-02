Fiore in Folk conquista San Giovanni in Fiore: Mantia Brass entusiasma il pubblico con un concerto di grande qualità artistica

Una Sala Marra del Museo Demologico gremita, applausi convinti e una partecipazione calorosa hanno accompagnato il secondo appuntamento della III edizione di Fiore in Folk, che ha visto protagonista i Mantia Brass, prestigioso ensemble di ottoni capace di regalare al pubblico una serata di altissimo livello musicale.

L’appuntamento, promosso da Cosenza Autentica APS, ha confermato la crescita costante di una rassegna che, anno dopo anno, continua ad avvicinare il pubblico a linguaggi musicali differenti, costruendo un percorso culturale capace di unire tradizione, divulgazione e spettacolo.

Il concerto ha proposto un programma raffinato e coinvolgente, attraversando generi, epoche e stili diversi con arrangiamenti originali pensati per valorizzare le straordinarie potenzialità espressive degli ottoni. Dai grandi classici internazionali alle pagine più popolari del repertorio italiano, ogni esecuzione ha evidenziato precisione tecnica, equilibrio timbrico e una notevole capacità comunicativa, qualità che hanno caratterizzato l’intera performance dell’ensemblel Mantia Brass.

La forza interpretativa dell’ensemble, unita alla ricchezza degli arrangiamenti e alla perfetta sintonia tra gli esecutori, ha trasformato il concerto in un’autentica esperienza d’ascolto, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo e di ricevere, al termine di ogni brano, lunghi e convinti applausi.

Il progetto Fiore in Folk è realizzato con il cofinanziamento del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, nell’ambito del programma nazionale dedicato al sostegno dei festival per formazioni corali e bandistiche, un riconoscimento che valorizza iniziative capaci di promuovere la diffusione della cultura musicale e di sostenere ensemble di eccellenza come il Mantia Brass, formazione che questa sera ha confermato tutto il proprio valore artistico e interpretativo.

«Quello che stiamo costruendo – dichiara Giulio Melicchio, presidente di Cosenza Autentica APS – è un percorso culturale che cresce anno dopo anno. Il nostro obiettivo non è soltanto organizzare concerti, ma educare progressivamente una comunità all’ascolto della buona musica, offrendo occasioni nelle quali qualità artistica e accessibilità possano convivere. La risposta di questa sera dimostra che il pubblico apprezza proposte curate, autentiche e di livello, ed è il risultato più bello che una manifestazione come Fiore in Folk possa raggiungere.»

La tappa di San Giovanni in Fiore conferma così la solidità di una rassegna che, giunta alla sua terza edizione, continua a mettere in rete territori, artisti e istituzioni, trasformando la musica in uno strumento di valorizzazione culturale e di partecipazione.

Dopo il successo di Castrovillari e l’entusiasmante serata di San Giovanni in Fiore, Fiore in Folk proseguirà il proprio percorso con il terzo appuntamento, in programma il 6 agosto, prima dell’evento conclusivo in Puglia, completando un itinerario che unisce Calabria e Salento attraverso la musica di qualità.

Ancora una volta, Fiore in Folk dimostra che investire nella cultura significa creare comunità, generare partecipazione e offrire ai territori occasioni autentiche di crescita. Una sala gremita, un pubblico attento e l’entusiasmo che ha accompagnato il Mantia Brass per tutta la serata rappresentano la conferma più concreta del valore di questo progetto culturale.