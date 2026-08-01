Il Sindaco Franz Caruso augura buon lavoro al nuovo commissario provinciale di Cosenza dei DPM Ranieri Filippelli

“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro a Ranieri Filippelli per il prestigioso incarico di Commissario provinciale di Cosenza dei Democratici Progressisti Meridionalisti. Sono certo che saprà interpretare questo importante ruolo con impegno, equilibrio e spirito di servizio verso il territorio”.

È quanto dichiara il Sindaco Franz Caruso che prosegue: “Ho letto con attenzione le dichiarazioni rese dal neo Commissario provinciale e non posso non rilevare come molti dei concetti espressi coincidano con i principi che, sin dal nostro insediamento, hanno ispirato l’azione amministrativa del governo della città. La centralità dei cittadini, l’ascolto costante delle comunità, l’attenzione ai quartieri e alle periferie, la concretezza nell’azione amministrativa, la capacità di programmare lo sviluppo e di guardare al futuro di Cosenza sono valori che abbiamo tradotto quotidianamente in atti, programmi e investimenti”.

“Non è un caso che proprio i quartieri e le periferie, troppo spesso dimenticati in passato, siano tornati al centro dell’agenda amministrativa, attraverso una presenza costante sul territorio, interventi di riqualificazione, opere pubbliche, servizi e una visione di sviluppo che punta a ridurre le disuguaglianze e a garantire pari dignità a tutte le aree della città. È un lavoro che stiamo portando avanti con determinazione insieme a tutta la coalizione di centrosinistra e al quale i Democratici Progressisti Meridionalisti stanno offrendo un contributo importante anche attraverso la presenza di Pasquale Sconosciuto e di Gianluca Orrico, quest’ultimo subentrato all’amico Francesco De Cicco dopo la sua elezione a Palazzo Campanella. Proprio perché ritengo che su questi temi fondamentali vi sia una significativa condivisione di obiettivi e di visione, auspico di poter incontrare quanto prima Ranieri Filippelli per un confronto sereno e approfondito sul lavoro svolto finora e sulle prospettive future della nostra azione di governo”.

“Il confronto sui contenuti, sulle priorità e sulle risposte da dare ai cittadini è sempre un valore aggiunto- conclude il sindaco Franz Caruso – È da questo terreno che deve partire ogni riflessione politica, nella consapevolezza che l’obiettivo comune deve restare quello di continuare a costruire una Cosenza sempre più moderna, inclusiva, solidale ed efficiente, mettendo al centro esclusivamente l’interesse della città e della sua comunità”.