“Venite pure avanti, voi, con il naso corto, signore imbellettate, io più non vi sopporto infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio...” (Francesco Guccini, Cirano -
HomeCalabriaCatanzaroTre nuovi corsi di laurea all'Università Magna Graecia di Catanzaro
CalabriaCatanzaroIn Evidenza

Tre nuovi corsi di laurea all’Università Magna Graecia di Catanzaro

Cresce l’offerta formativa dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2026/2027. Attivati tre nuovi corsi: Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, Corso di Laurea Magistrale in Health Management e Corso di Laurea Magistrale in Economia, Data Analysis e Settore Pubblico.  Prende forma la visione strategica dell’Ateneo con percorsi finalizzati alla formazione di professionisti in settori che necessitano di nuove competenze, puntando su una preparazione interdisciplinare e sbocchi occupazionali concreti.

“È stato raggiunto un traguardo fondamentale per la nostra comunità accademica e per l’intero territorio. La missione prioritaria dell’Ateneo – dichiara il rettore dell’Umg, Giovanni Cuda – è garantire ai nostri giovani opportunità formative e occupazionali sul territorio. Dal management sanitario all’insegnamento, passando per la sfida della data analysis e delle politiche pubbliche con partner istituzionali d’eccezione, abbiamo disegnato ed implementato in maniera strategica un’offerta formativa moderna, ad alto tasso di occupabilità, capace di rispondere alle grandi sfide del Paese.”

I corsi di nuova attivazione

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico è abilitante all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria. Il corso forma docenti con solide competenze pedagogiche, psicologiche, disciplinari, didattiche e relazionali. Il curricolo sviluppa infatti specifiche competenze psicopedagogiche, metodologico-didattiche, disciplinari, valutative e organizzative. Lezioni, laboratori e tirocinio si integrano per progettare ambienti di apprendimento inclusivi, motivanti e attenti alle differenze. Particolare attenzione è riservata ai fondamenti della pedagogia generale, sociale e speciale, all’inclusione, alla continuità educativa e alla valorizzazione di tutte le diversità. Il tirocinio diretto e indiretto si sviluppa dal II al V anno, nelle scuole accreditate e nelle attività di rielaborazione svolte in Università. Dall’osservazione in classe alla progettazione guidata di percorsi di insegnamento e apprendimento, la pratica professionale accompagna progressivamente la formazione. Il corso ha durata 5 anni, per un totale di 300 crediti formativi universitari complessivi, 600 ore di tirocinio (24 CFU), integrate da laboratori pedagogico-didattici, tecnologie per l’apprendimento e laboratori di lingua inglese. Per il corrente anno i posti messi a bando sono 100.
Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management
Il Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management (classe LM-77 – Scienze economico-aziendali) fornisce una formazione avanzata e multidisciplinare nell’ambito della gestione delle organizzazioni sanitarie, pubbliche e private, con particolare attenzione ai servizi di assistenza sanitaria e sociale, alle organizzazioni internazionali, al settore assicurativo e all’industria farmaceutica. Il corso è progettato per sviluppare competenze manageriali, economiche e organizzative specifiche per il settore sanitario, con l’obiettivo di formare professionisti in grado di assumere ruoli di responsabilità e leadership nei diversi contesti del sistema sanitario nazionale e internazionale. Il corso si distingue per la sinergia tra l’area economico-aziendale e quella medico-sanitaria, nonché per la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “R. Dulbecco”, che rappresenta un laboratorio formativo di eccellenza e un contesto applicativo privilegiato per l’apprendimento esperienziale. L’attivazione della Laurea Magistrale in Healthcare Management risponde alla crescente esigenza di formare manager qualificati capaci di guidare i processi di innovazione e sostenibilità nelle aziende sanitarie pubbliche e private. Il corso, fortemente interdisciplinare e orientato all’occupabilità, si pone in linea con la domanda espressa dal sistema sanitario e con gli standard europei di formazione manageriale nel settore della salute. L’analisi AlmaLaurea evidenzia, inoltre, elevati tassi di occupazione, soddisfazione e retribuzione per i laureati in ambiti affini (LM-77 – area sanitaria), a conferma della coerenza, della qualità e della rilevanza di questa proposta formativa.
Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Data Analysis e Settore Pubblico
Il Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Data Analysis e Settore Pubblico (LM-56 – Scienze dell’Economia e LM-63 – Scienze delle Pubbliche Amministrazioni) rappresenta una proposta formativa innovativa che rafforza l’offerta dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il percorso è stato progettato per offrire una preparazione economica solida e moderna, fondata sull’analisi quantitativa dei fenomeni economici, sull’econometria, sulla statistica e sulla data analysis, senza rinunciare alle competenze giuridiche, organizzative e manageriali proprie delle Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. In questo modo gli studenti acquisiscono una formazione economica avanzata, mantenendo al tempo stesso la possibilità di conseguire il titolo anche nella classe LM-63 attraverso uno specifico percorso formativo. Il piano di studi pone particolare attenzione all’utilizzo dei dati come strumento di analisi e supporto alle decisioni. Le attività formative prevedono l’impiego di software professionali per la gestione e l’analisi di grandi basi di dati, l’econometria applicata e la valutazione delle politiche pubbliche, sviluppando competenze oggi sempre più richieste sia nel settore pubblico sia in quello privato. L’obiettivo è formare economisti capaci di interpretare i dati, valutare gli effetti delle politiche economiche e supportare processi decisionali basati su evidenze empiriche. I laureati potranno trovare sbocco nelle amministrazioni pubbliche, nelle autorità indipendenti, negli enti previdenziali e fiscali, nelle istituzioni economiche e finanziarie, nelle società di consulenza, nelle imprese, negli organismi internazionali e nei centri di ricerca, oltre a poter proseguire il proprio percorso con master e dottorati di ricerca. Il corso nasce, inoltre, con una forte apertura verso il mondo delle istituzioni. Sono già stati avviati rapporti di collaborazione con Banca d’Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Provveditorato agli Studi per favorire lo sviluppo di seminari, testimonianze professionali e percorsi di tirocinio, con l’obiettivo di offrire agli studenti un collegamento diretto con le principali istituzioni del Paese e agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro.
In attesa di accreditamento anche i Corsi di laurea triennale in Dietistica interateneo con l’Università di Tirana e il Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie – Interateneo sempre con l’Ateneo albanese, sulla base della convenzione sottoscritta quest’anno per implementare ulteriormente l’internazionalizzazione dell’Università Magna Graecia.
“Confidiamo nell’accreditamento dei due percorsi interateneo con l’Ateneo di Tirana che rappresentano un tassello cruciale nella strategia di internazionalizzazione,  per arricchire la formazione nell’ambito delle professioni sanitarie e creare ponti culturali e professionali d’eccellenza sul piano internazionale. Ci auguriamo – conclude il rettore Cuda – che anche questi due corsi possano essere presto disponibili per i nostri giovani”.
Articolo PrecedenteArtCal, le opposizioni frenano la riforma: chiesta la sospensione dell’iter e un confronto con territori e categorie
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Erosione costiera, Giudiceandrea: “Il PAUR riparte dalla conferenza di servizi per colpa della burocrazia regionale. Ironia della sorte: tre anni azzerati e nessuna responsabilità”

Il 5 agosto a San Giovanni in Fiore l’omaggio a Pino Daniele con “Nero a metà Experience”

Il Sindaco Franz Caruso augura buon lavoro al nuovo commissario provinciale di Cosenza dei DPM Ranieri Filippelli

Ex fungaia di Cotronei (Kr), il sindaco Ammirati: “Nessuna omissione, solo insufficienza di risorse comunali per bonificare l’area, inquinata da privati”

Vinitaly and the City arriva a Reggio Calabria

Soci della Lega Navale Italiana di Palmi salvano un piccolo delfino in difficoltà sul litorale della Tonnara

Edifici pubblici e beni confiscati da trasformare in case sociali: da Cassano all’Ionio parte il progetto di rigenerazione

Rottamazione quinquies, Insieme per Tropea: “L’amministrazione Macrì volta le spalle ai cittadini”

Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni, Ferro: “Quasi 3 milioni alla Calabria”

Vibo Valentia: vicinanza e riflessione della consigliera di Parità Provinciale, Antonella Rotella, sull’atto intimidatorio subìto dalla consigliera comunale Laura Pugliese

Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Miluna Calabria 2026

PHOCO – Sguardi contemporanei dalla collezione PHOCO di Galileo Editore: a San Fili dal 6 al 9 agosto

“POP-UP!”, il 7 agosto a Palazzo Mazza Borgia 1847 l’incontro dedicato ad “Arte contemporanea, mestieri e intelligenza artificiale”

ArtCal, le opposizioni frenano la riforma: chiesta la sospensione dell’iter e un confronto con territori e categorie

Questa sera, alla pineta di Giovino, il jazz di Andrea Sabatino: prosegue il programma di “EstArte”. Intanto, c’è già attesa per l’8 agosto a...

Marciano (Noi Moderati): “Bene il lavoro di pulizia avviato dall’amministrazione Cannizzaro, il decoro urbano è una priorità per Reggio Calabria”

Magna Graecia Film Festival a Soverato: sul palco Giulia Bevilacqua, Caterina Murino, Eleonora Pieroni, Darko Peric. Momento musicale con Carl Brave

Paolo Ruffini a Corigliano-Rossano in scena l’8 agosto con “Presente”, una serata di solidarietà per il progetto Casaut

Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali, Bruno e Tridico: “I Comuni devono anticipare i soldi per i lavori, così la Regione penalizza i più piccoli”

Caldo senza tregua: l’Italia nella morsa dell’anticiclone africano, picco fino a 40 gradi al Centro-Nord

L’amministrazione comunale di Diamante rispedisce al mittente le accuse della minoranza su ultimo Consiglio comunale

Fondo stradale, oltre 2,9 milioni di euro ai piccoli Comuni calabresi: finanziati 20 interventi

“Il Pride è libertà”: Rifondazione Comunista Calabria e i/le Giovani Comunisti/e al fianco del Catanzaro Pride

A Serra San Bruno, memoria e umanità nelle fotopitture di Giuseppe Calabretta, in mostra fino a ottobre alla Gipsoteca Giuseppe Maria Pisani

Ecco il cartellone degli eventi di agosto a Diamante

Nasce l’associazione HELICON – Il monte sacro delle donne

VERSO IL PRIDE “Queer & Ora”, il Pride passa dal confronto: diritti, memoria e testimonianze a Lamezia

Prima o poi

Oggi al via #sibarinprogress, lo spettacolo della cultura

Sgomberata la tendopoli di San Ferdinando: i numeri dell’operazione

Fiere cittadine Catanzaro, il Settore Attività Economiche: “Procedure regolari, avvisi pubblicati con il dovuto anticipo e massima diffusione”

Tendopoli di San Ferdinando, Straface: “Chiudiamo una pagina di inciviltà e apriamo a inclusione e dignità”

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria riscrive il mito: i Bronzi di Riace al centro di un network culturale diffuso tra arte, musica...

Mileto sostiene le vittime di mafia: esenzioni dai canoni per i commercianti riconosciuti dallo Stato

Riccio (segretario generale regionale Calabria di Unarma: “Tendenza a trasformare ogni vicenda in processo mediatico”

Sorvegliato speciale trovato fuori dal Comune di residenza: arrestato a Pizzo, sequestrati strumenti sospetti

La comunità di Corigliano-Rossano si prepara a celebrare la B.V. Maria Stella del Mare

Lettera aperta di “Ali di Vibonesità” al sindaco Romeo dopo l’attentato alla consigliera comunale di Vibo Valentia, Laura Pugliese (Casa Riformista)

Suonare insieme, divertendosi: il Campus IbicoLab chiude a Palmi tra gli applausi di un Piazzale ibico gremito

Federalismo fiscale, il PD Calabria attacca il Governo: “Senza Lep finanziati il Sud rischia di pagare il prezzo più alto”

Estate calovetese 2026, Piazza dei Caduti isola pedonale serale per garantire sicurezza e vivibilità

Don Antonio Mazzi, una vita dedicata agli ultimi: il lungo cammino del fondatore di Exodus

Sinistra Italiana AVS Calabria: “Smantellamento della tendopoli di San Ferdinando: prevale la logica securitaria della destra”

Tragedia a Grotticelle, donna di 38 anni muore in mare colpita da un malore improvviso

I Tesori del Mediterraneo: tutto pronto per la XXI edizione tra regata, cultura e spettacolo

Caulonia (RC), vandalizzati i nuovi segnali stradali. Il vicesindaco Maiolo: “Un danno a tutta la comunità”

San Ferdinando, smantellata la tendopoli. Timpani: “Una battaglia iniziata nel 2014, oggi lo Stato restituisce dignità e legalità al territorio”

Assestamento di bilancio, il gruppo del Pd in Consiglio comunale: “I numeri certificano solidità dei conti e buon lavoro dell’amministrazione di centrosinistra”

DeGusto 2026: la fiera dedicata al food&beverage per i professionisti dell’Ho.Re.Ca. diventa vetrina internazionale

Consiglio regionale, il 5 agosto l’Assemblea torna a riunirsi a Palazzo Campanella

Crotone, al via il confronto sul PUMS: Comune e Università della Calabria insieme per la mobilità del futuro

Villamesa di Calanna, tornano i festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata tra fede, tradizione e spettacolo

Caro carburanti, la Calabria sul podio nazionale: diesel oltre i 2,10 euro al litro

Melissa potenzia la raccolta differenziata: nuovi servizi per pannolini, oli esausti e abbigliamento usato

Catanzaro, il sindaco Fiorita apprezza le dichiarazioni del rettore e rilancia: “Disponibili nuovi immobili per rafforzare presenza università nel centro storico”

Crisa Agricola conquista due medaglie d’argento al concorso nazionale WOW! The Italian Wine Competition

San Gregorio d’Ippona (VV), il consigliere Lo Muto: “Sul cannone storico serve fare chiarezza”

Emergenza incendi a Rende, Trombino (FdI): “La tutela del territorio non ha colore politico”

Trasversale delle Serre, avanti i lavori del lotto Vazzano-Vallelonga: investimento da 262 milioni

Reggio, l’allarme dell’Osservatorio sul disagio abitativo: “Serve una nuova politica degli alloggi popolari”

Nautica, Guarascio: “Troppe regole soffocano le piccole economie locali, serve più ascolto dei territori”

Legge sulle fusioni dei Comuni, Bruno: “Stop al blitz in Aula, ora confronto in Commissione”

Calendario venatorio Calabria, il mondo della caccia: “Risolte alcune criticità, avanti con il confronto”

Paolo Bilardi eletto Presidente della Terza Commissione Consiliare: “Territorio, infrastrutture e viabilità saranno al centro del nostro impegno”

Cittanova (RC), La Delfa sulla Villa Ruggiero: “Ora servono tempi certi per i ripristini”

Il reggino Antonio Luppino svolgerà attività di relazioni istituzionali presso il Parlamento

Isola Capo Rizzuto (Kr), al via i Gemellaggi AIB 2026: arrivano i volontari della Protezione Civile

Diga dell’Esaro, O.Greco: “Non possiamo più accettare questo scempio. La politica dia risposte concrete”

Tropea, campo sportivo e ascensore per il mare: confermata per sabato 1 la conferenza stampa. Sindaco e Mangialavori illustreranno principali novità

Turismo a Reggio Calabria, oltre mille richieste all’Infopoint e visitatori da 45 Paesi

Dalla chirurgia fetale alla nascita all’Annunziata: la sinergia tra Cosenza e Milano salva due gemelli affetti da una rara e grave patologia

Cosenza, integrato l’ordine del giorno del Consiglio comunale: due nuovi punti in discussione

Tonno Callipo, arriva il libero Marta Pecalli: “A Vibo per un progetto ambizioso”

Catanzaro: convocato il Consiglio comunale

Dall’associazione degli editori indipendenti 5mila euro in borse di studio all’Istituto Universitario Pratesi di Soverato

Smantellamento della tendopoli, Occhiuto: “Mai più una vergogna nazionale in Calabria”

Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici: le condizioni di disponibilità idrica nei territori dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino Meridionale sono stabili e generalmente la severità...

Fine vita, PD Calabria: “Serve una legge, la politica si assuma la responsabilità di decidere”

Catanzaro, la carta d’identità avrà durata illimitata per i cittadini con 70 anni o più: l’identità digitale continuerà invece ad avere validità decennale

FdI Cosenza, De Marco: “Bene l’area verde in Piazza Bilotti, ma il Centro Storico affoga nel degrado e nei cantieri interminabili”

Arena dei Cedri a Santa Maria del Cedro: svelato il ricco programma della Summer 2026

Reggio, la Lega: “Sulla TARI evitati nuovi aggravi per cittadini e imprese”

Reggio Calabria, Reset e La Svolta: “Il nuovo macchinario tappabuche di Castore frutto della buona programmazione di questi anni”

“Il Colle e la Cupola”, il podcast che racconta ottant’anni di dialogo tra Presidenti della Repubblica e Pontefici

CORECOM, Sanremo e media education: Scarpino illustra le proposte a Barachini

LIFE terrAmare: Legambiente e il Comune di Calopezzati per la tutela e valorizzazione delle dune di Camigliano

Consiglio comunale di Cassano: via libera ad assestamento di bilancio e Piano sismico

Agricoltura, in arrivo oltre 56 milioni alle imprese calabresi: anticipati i pagamenti della Pac 2026

Festival delle Invasioni 2026, il sindaco Franz Caruso: “Cosenza consolida il suo ruolo di protagonista nel Mezzogiorno”

Bando eventi sportivi Regione Calabria

Smantellata la tendopoli di San Ferdinando, il Sindaco: “Una giornata storica per la Calabria”

Risata e ripartenza ai Laghi di Sibari: la compagnia Telys porta in scena la commedia “Il morto è vivo”

Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Stalking nei confronti di una collega, scatta l’ammonimento del questore a Vibo Valentia

Villa San Giovanni, “Idea Casa” chiude: il Comitato li saluta

Cirò Marina, occupazione abusiva del demanio: denunciato il gestore di uno stabilimento balneare

Baby gang e violenza giovanile, CNDDU: “Richiamata la centralità della scuola quale presidio educativo per la prevenzione della devianza minorile”

Il Coro Giovanile Italiano torna in Calabria con due concerti a Gerace e Vibo Valentia

Caffè letterari: un anniversario, una storia, quella di Calabria Live promossa e scritta da Santo Strati e dal suo staff giornalistico

Caldo estremo nel primo weekend di agosto: quasi tutta Italia in allerta rossa

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook