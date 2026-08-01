Tre nuovi corsi di laurea all’Università Magna Graecia di Catanzaro

Cresce l’offerta formativa dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’anno accademico 2026/2027. Attivati tre nuovi corsi: Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, Corso di Laurea Magistrale in Health Management e Corso di Laurea Magistrale in Economia, Data Analysis e Settore Pubblico. Prende forma la visione strategica dell’Ateneo con percorsi finalizzati alla formazione di professionisti in settori che necessitano di nuove competenze, puntando su una preparazione interdisciplinare e sbocchi occupazionali concreti.

I corsi di nuova attivazione



Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria

Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico è abilitante all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria. Il corso forma docenti con solide competenze pedagogiche, psicologiche, disciplinari, didattiche e relazionali. Il curricolo sviluppa infatti specifiche competenze psicopedagogiche, metodologico-didattiche, disciplinari, valutative e organizzative. Lezioni, laboratori e tirocinio si integrano per progettare ambienti di apprendimento inclusivi, motivanti e attenti alle differenze. Particolare attenzione è riservata ai fondamenti della pedagogia generale, sociale e speciale, all’inclusione, alla continuità educativa e alla valorizzazione di tutte le diversità. Il tirocinio diretto e indiretto si sviluppa dal II al V anno, nelle scuole accreditate e nelle attività di rielaborazione svolte in Università. Dall’osservazione in classe alla progettazione guidata di percorsi di insegnamento e apprendimento, la pratica professionale accompagna progressivamente la formazione. Il corso ha durata 5 anni, per un totale di 300 crediti formativi universitari complessivi, 600 ore di tirocinio (24 CFU), integrate da laboratori pedagogico-didattici, tecnologie per l’apprendimento e laboratori di lingua inglese. Per il corrente anno i posti messi a bando sono 100.

Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management

Il Corso di Laurea Magistrale in Healthcare Management (classe LM-77 – Scienze economico-aziendali) fornisce una formazione avanzata e multidisciplinare nell’ambito della gestione delle organizzazioni sanitarie, pubbliche e private, con particolare attenzione ai servizi di assistenza sanitaria e sociale, alle organizzazioni internazionali, al settore assicurativo e all’industria farmaceutica. Il corso è progettato per sviluppare competenze manageriali, economiche e organizzative specifiche per il settore sanitario, con l’obiettivo di formare professionisti in grado di assumere ruoli di responsabilità e leadership nei diversi contesti del sistema sanitario nazionale e internazionale. Il corso si distingue per la sinergia tra l’area economico-aziendale e quella medico-sanitaria, nonché per la collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “R. Dulbecco”, che rappresenta un laboratorio formativo di eccellenza e un contesto applicativo privilegiato per l’apprendimento esperienziale. L’attivazione della Laurea Magistrale in Healthcare Management risponde alla crescente esigenza di formare manager qualificati capaci di guidare i processi di innovazione e sostenibilità nelle aziende sanitarie pubbliche e private. Il corso, fortemente interdisciplinare e orientato all’occupabilità, si pone in linea con la domanda espressa dal sistema sanitario e con gli standard europei di formazione manageriale nel settore della salute. L’analisi AlmaLaurea evidenzia, inoltre, elevati tassi di occupazione, soddisfazione e retribuzione per i laureati in ambiti affini (LM-77 – area sanitaria), a conferma della coerenza, della qualità e della rilevanza di questa proposta formativa.

Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Data Analysis e Settore Pubblico

Il Corso di Laurea Magistrale interclasse in Economia, Data Analysis e Settore Pubblico (LM-56 – Scienze dell’Economia e LM-63 – Scienze delle Pubbliche Amministrazioni) rappresenta una proposta formativa innovativa che rafforza l’offerta dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Il percorso è stato progettato per offrire una preparazione economica solida e moderna, fondata sull’analisi quantitativa dei fenomeni economici, sull’econometria, sulla statistica e sulla data analysis, senza rinunciare alle competenze giuridiche, organizzative e manageriali proprie delle Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. In questo modo gli studenti acquisiscono una formazione economica avanzata, mantenendo al tempo stesso la possibilità di conseguire il titolo anche nella classe LM-63 attraverso uno specifico percorso formativo. Il piano di studi pone particolare attenzione all’utilizzo dei dati come strumento di analisi e supporto alle decisioni. Le attività formative prevedono l’impiego di software professionali per la gestione e l’analisi di grandi basi di dati, l’econometria applicata e la valutazione delle politiche pubbliche, sviluppando competenze oggi sempre più richieste sia nel settore pubblico sia in quello privato. L’obiettivo è formare economisti capaci di interpretare i dati, valutare gli effetti delle politiche economiche e supportare processi decisionali basati su evidenze empiriche. I laureati potranno trovare sbocco nelle amministrazioni pubbliche, nelle autorità indipendenti, negli enti previdenziali e fiscali, nelle istituzioni economiche e finanziarie, nelle società di consulenza, nelle imprese, negli organismi internazionali e nei centri di ricerca, oltre a poter proseguire il proprio percorso con master e dottorati di ricerca. Il corso nasce, inoltre, con una forte apertura verso il mondo delle istituzioni. Sono già stati avviati rapporti di collaborazione con Banca d’Italia, INPS, Agenzia delle Entrate e Provveditorato agli Studi per favorire lo sviluppo di seminari, testimonianze professionali e percorsi di tirocinio, con l’obiettivo di offrire agli studenti un collegamento diretto con le principali istituzioni del Paese e agevolarne l’ingresso nel mondo del lavoro.

In attesa di accreditamento anche i Corsi di laurea triennale in Dietistica interateneo con l’Università di Tirana e il Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie – Interateneo sempre con l’Ateneo albanese, sulla base della convenzione sottoscritta quest’anno per implementare ulteriormente l’internazionalizzazione dell’Università Magna Graecia.

“Confidiamo nell’accreditamento dei due percorsi interateneo con l’Ateneo di Tirana che rappresentano un tassello cruciale nella strategia di internazionalizzazione, per arricchire la formazione nell’ambito delle professioni sanitarie e creare ponti culturali e professionali d’eccellenza sul piano internazionale. Ci auguriamo – conclude il rettore Cuda – che anche questi due corsi possano essere presto disponibili per i nostri giovani”.

– dichiara il rettore dell’Umg, Giovanni Cuda –