Il 5 agosto a San Giovanni in Fiore l’omaggio a Pino Daniele con “Nero a metà Experience”

Un cantautore molto amato, un repertorio di canzoni che non finiscono di emozionare.

La musica di Pino Daniele continua a vivere attraverso “Nero a metà Experience“, il progetto musicale che Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo , suoi storici collaboratori, propongono per celebrare l’eredità del celebre musicista napoletano e che mercoledì 5 agosto alle 21:00 arriverà a San Giovanni in Fiore (Cs), in Largo Peppino Impastato, per una nuova tappa del Transumanze Sila Festival 2026.

Più che un concerto è un incontro intimo con l’anima della musica di Pino Daniele, eseguita da coloro che lo hanno conosciuto e accompagnato nel suo percorso artistico, con un focus particolare sull’iconico album “Nero a metà”.

L’obiettivo del progetto, dicono i musicisti, va oltre il ricordo di un artista scomparso prematuramente, ma mira a mantenere viva la sua visione artistica, permettendo alla sua musica di evolversi e di continuare a toccare le corde dell’anima di ascoltatori vecchi e nuovi.

Un altro imperdibile appuntamento di Transumanze Sila Festival, la manifestazione che porta nel cuore dell’altopiano calabrese eventi di musica e intrattenimento con la finalità di valorizzare il territorio e il suo patrimonio culturale e identitario.

Un viaggio tra paesaggi, tradizioni ed esperienze all’aria aperta, facendo propria l’antica pratica della transumanza.

I prossimi eventi di Transumanze Sila Festival 2026

· 12 Agosto (Camigliatello Silano): spazio alla tradizione e al ritmo con “Dance Tarantella”;

· 22 Agosto (Camigliatello Silano): un grande momento per le famiglie con lo Street Band Contest e il Festival Kids (spettacolo di marionette con “Zampalesta”);

· 23 Agosto (Lorica): gran finale con il Transumanze Village Long Lake: festival kids, laboratori, installazioni e il concerto sul lago di Matthew Lee.

Transumanze Sila Festival è finanziato su Avviso Pubblico Eventi Straordinari: “La Calabria che incanta” – Linea di intervento 1 POC 2014-2020 Azione 6.8.3 CUP J28J26000080008