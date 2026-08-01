Edifici pubblici e beni confiscati da trasformare in case sociali: da Cassano all’Ionio parte il progetto di rigenerazione

Recuperare immobili pubblici inutilizzati e beni confiscati alla criminalità organizzata per destinarli all’edilizia sociale, favorendo al tempo stesso nuova occupazione nel settore delle costruzioni. È questo il traguardo di “Rigenerare per abitare – Progetto per un futuro sostenibile”, iniziativa promossa da Cgil, Sunia e Fillea Cgil Pollino Sibaritide Tirreno, illustrata nel corso di un incontro pubblico a Cassano all’Ionio.

La proposta prevede che ex edifici scolastici, uffici pubblici dismessi e immobili sottratti alle mafie vengano concessi gratuitamente per un periodo di trent’anni, attraverso bandi pubblici, a cooperative e realtà del Terzo settore. Ai soggetti assegnatari spetterà il compito di riqualificare gli immobili con interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico, senza nuovo consumo di suolo, utilizzando risorse provenienti dal Pnrr, dai fondi regionali e da quelli europei.

L’iniziativa, nata a Cassano all’Ionio, punta ora a coinvolgere anche altri centri del territorio, in particolare Castrovillari e Corigliano-Rossano, con l’obiettivo di replicare il modello di recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico.

Nel corso del convegno è intervenuto telefonicamente il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana e vescovo della diocesi di Cassano all’Ionio, monsignor Francesco Savino, che ha richiamato l’importanza di “passare da un’urbs fatta di muri a una civitas intesa come comunità solidale”, indicando nella rigenerazione urbana un’opportunità per rafforzare il tessuto sociale.

A concludere i lavori è stato il segretario nazionale della Fillea Cgil, Angelo Sposato, già alla guida della Cgil Calabria, che ha definito il progetto “una spinta per l’occupazione regolare e una forma di riscatto sociale nel segno della legalità”, evidenziando il valore economico e sociale dell’iniziativa.

L’incontro, coordinato dalla responsabile territoriale del Sunia Anita Ferraro e presieduto dal segretario generale della Cgil Pollino Sibaritide Tirreno Andrea Ferrone, ha visto inoltre la partecipazione del sindaco di Cassano all’Ionio Gianpaolo Iacobini, del segretario generale della Cgil Calabria Gianfranco Trotta, collegato in videoconferenza, e di Giusi Milazzo, in rappresentanza del Sunia nazionale.