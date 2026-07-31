Sorvegliato speciale trovato fuori dal Comune di residenza: arrestato a Pizzo, sequestrati strumenti sospetti

È stato fermato a Pizzo mentre si trovava in violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Protagonista della vicenda un 23enne di Vibo Valentia, arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile durante un servizio di controllo del territorio.

L’intervento è scattato quando i militari hanno notato due uomini in atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia uno dei due si è allontanato velocemente, mentre il secondo è stato subito riconosciuto dai carabinieri come destinatario della misura di prevenzione che gli vietava di allontanarsi dal territorio comunale di Vibo Valentia.

Dopo aver verificato la violazione dell’obbligo di soggiorno, i militari hanno proceduto all’arresto del giovane.

Poco dopo è stato rintracciato anche il secondo uomo, un trentenne, e i carabinieri hanno eseguito una perquisizione dell’auto in uso ai due.

Nel veicolo sono stati trovati e sequestrati due centraline elettroniche per autovetture, un dispositivo OBD con alimentatore, un localizzatore GPS, quattro chiavi elettroniche per l’apertura di veicoli, un avvitatore a impulsi, diversi utensili meccanici e altro materiale ritenuto compatibile con quello comunemente impiegato nei furti di automobili.

Gli investigatori stanno ora svolgendo ulteriori verifiche per accertare la provenienza degli strumenti sequestrati e stabilire se siano stati utilizzati o destinati ad attività illecite.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Tribunale di Vibo Valentia nell’ambito del giudizio direttissimo. Il giudice ha disposto la rimessione in libertà del 23enne, ripristinando nei suoi confronti la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Vibo Valentia e imponendo anche l’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria.