Il consigliere regionale De Cicco affida a Filippelli il compito di strutturare il partito nei prossimi 12 mesi sul territorio cosentino

Passi in avanti fondamentali per il radicamento territoriale dei Democratici Progressisti Meridionalisti (DPM). Il Segretario Nazionale del partito, nonché Consigliere Regionale della Calabria, Francesco De Cicco, ha ufficialmente nominato Ranieri Filippelli quale nuovo Commissario Provinciale di Cosenza.

A Filippelli viene affidato il compito strategico di coordinare, strutturare e organizzare il partito sull’intero territorio della provincia nei prossimi 12 mesi. Un percorso d’impegno capillare che culminerà con la convocazione della prima Assemblea Provinciale, sede nella quale gli iscritti saranno chiamati a eleggere democraticamente il nuovo Segretario Provinciale.

Il neo Commissario avvierà sin dai prossimi giorni una fitta agenda di appuntamenti, incontrando sul territorio gruppi politici, amministratori locali e realtà civiche che in queste settimane si sono avvicinate con interesse ai Democratici Progressisti Meridionalisti con l’intento di costituire i primi circoli e sedi locali comunali.

Le dichiarazioni

> Francesco De Cicco (Segretario Nazionale DPM e Consigliere Regionale):

> “La nomina di Ranieri Filippelli si inserisce all’interno di un progetto politico ben preciso, che mira a restituire centralità alle esigenze dei nostri territori e delle nostre comunità. Ranieri possiede l’esperienza, la dedizione e la visione necessarie per guidare questa delicata fase di crescita in una provincia vasta e complessa come quella di Cosenza. Nei prossimi dodici mesi ci attende un grande lavoro di ascolto e radicamento: vogliamo costruire una casa politica aperta a chiunque creda nello sviluppo del Mezzogiorno e nell’azione progressista.”

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> Ranieri Filippelli (Commissario Provinciale DPM Cosenza):

> “Ringrazio l’amico e Segretario Nazionale Francesco De Cicco per la fiducia che ha inteso riporre nella mia persona. Accetto questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità. La provincia di Cosenza ha bisogno di una forza politica d’azione, vicina ai cittadini e agli amministratori locali che ogni giorno combattono in prima linea. Già nei prossimi giorni avvierò un giro di consultazioni in diversi comuni per incontrare i tanti gruppi e amministratori che hanno espresso la volontà di aderire al nostro progetto e di aprire sedi territoriali. Il nostro obiettivo è arrivare all’Assemblea Provinciale con una struttura solida, partecipata e fortemente rappresentativa.”