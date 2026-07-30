Parte dal 6 agosto la disinfestazione adulticida del territorio cittadino di Cosenza

Al via, il prossimo 6 agosto, il programma di disinfestazione adulticida delle strade cittadine, previsto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, e predisposto, di concerto con l’Assessore Pasquale Sconosciuto, dal Dirigente del Settore Ambiente Giovanni Ramundo e dal Servizio Integrato di Igiene Urbana del Comune di Cosenza.

Il programma degli interventi di disinfestazione adulticida interesserà l’intero territorio comunale che sarà suddiviso in quattro macro-aree (Centro città, centro storico, Frazioni e Periferie) Si comincerà dalle ore 2,00 del 6 agosto da una parte del Centro città comprendente: l’Isola pedonale con relative traverse, Via 24 Maggio, con relative traverse, Viale Trieste e traverse, Corso Umberto e le sue traverse, Via Felice Migliori, via Zara, via Rivocati, Lungo Busento e i 2 Fiumi e tutta Viale della Repubblica con le relative traverse.

Il 7 agosto, sempre a partire dalle ore 2,00, la disinfestazione si sposterà in altre strade del centro città : Viale degli Alimena e relative traverse, Via Riccardo Misasi con le sue traverse, Via Montesanto e traverse limitrofe, Via Sabotino e traverse vicine, Via Montegrappa e traverse e, in più, la zona dell’Acquedotto, comprese Via De Rada e traverse e la zona della Case Minime.

L’8 agosto (con inizio sempre dalle ore 2,00) saranno interessate alle operazioni di disinfestazione adulticida le Frazioni di Donnici Superiore e Inferiore, Sant’Ippolito, Borgo Partenope e Badessa e, inoltre, tutto il centro storico con l’aggiunta di Via Bendicenti, delle zone di Gergeri con le relative traverse, Sant’Antonio dell’Orto, Mussano e Casali. Il 10 agosto, dalle ore 2,00, ritorno nel centro città su via Panebianco e relative traverse, Via degli Stadi e relative traverse e, inoltre, Serra Spiga e San Vito. Sempre per il centro città, le operazioni proseguiranno anche in Via Nicola Serra e relative traverse, all’autostazione e relative traverse e, ancora, in Corso Luigi Fera e traverse, Via Caloprese (e traverse) e in Piazza Europa (e traverse). Le operazioni di disinfestazione adulticida si concluderanno l’11 agosto, sempre con inizio alle ore 2,00: nei diversi lotti di via Popilia, in Via Padre Giglio, in tutta Viale Mancini, nella V strada e in via Bosco De Nicola.