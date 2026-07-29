Consiglio comunale di Tropea, i consiglieri di opposizione: “La diretta streaming è una scelta di trasparenza e rispetto verso i cittadini”

Alla vigilia della seduta del consiglio comunale, i consiglieri del gruppo Insieme per Tropea rivolgono un appello al sindaco e al presidente del consiglio affinché venga assicurata la trasmissione in diretta streaming dei lavori consiliari, quale concreta espressione dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione che devono caratterizzare l’attività delle istituzioni.

L’ordine del giorno della seduta, infatti, comprende un numero particolarmente elevato di argomenti, molti dei quali di indubbia rilevanza per la comunità e destinati ad incidere sull’attività amministrativa dell’Ente.

Proprio per questo motivo i consiglieri di opposizione Giuseppe Rodolico, Francesca Romeo, Carmine Sicari e Antonio Tropeano richiedono che la cittadinanza possa seguire direttamente il confronto tra maggioranza e minoranza, sia per conoscere le motivazioni delle diverse posizioni, sia per ascoltare gli interventi dei consiglieri e comprendere le ragioni che porteranno all’approvazione o al rigetto delle singole proposte.

“La trasparenza non rappresenta un favore concesso all’opposizione, ma un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni.“

Particolare attenzione merita anche il metodo seguito nella predisposizione della seduta.

La concentrazione di numerosi punti all’ordine del giorno, alcuni dei quali di significativa complessità tecnica e amministrativa, avrebbe meritato una più ampia articolazione dei lavori consiliari, consentendo tempi adeguati e legittimi di approfondimento dei contenuti dei regolamenti, confronto politico-istituzionale tra i capigruppo e condivisione di quanto posto in discussione, nel solo e puro interesse dei cittadini e degli operatori commerciali.

I Consiglieri comunali di minoranza hanno potuto prendere piena cognizione del contenuto degli atti solo a pochissimi giorni dalla seduta, circostanza ritenuta irrituale, che rende ancora più importante l’esigenza di garantire doverosamente ai tropeani vicini e lontani la possibilità di assistere in diretta online e in differita al dibattito consiliare, affinché possano valutare autonomamente le posizioni espresse dai singoli rappresentanti istituzionali.

Non si tratta di una richiesta eccezionale, visto che nelle precedenti consiliature il Comune di Tropea ha già fatto ricorso alla trasmissione in diretta delle sedute consiliari, dimostrando come tale modalità sia perfettamente compatibile con il regolare svolgimento dei lavori e rappresenti uno strumento efficace di apertura verso la comunità.

“In un momento in cui le istituzioni sono chiamate a rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini – ha dichiarato il capogruppo Giuseppe Rodolico –, la diretta streaming del Consiglio comunale costituisce un segnale semplice ma significativo: significa consentire a tutti, residenti, lavoratori, giovani, anziani e ai tanti tropeani che vivono fuori città, di seguire in tempo reale il confronto democratico sulle questioni che riguardano il futuro della comunità.“

Il gruppo Insieme per Tropea ritiene che la trasparenza amministrativa non possa essere richiamata soltanto nei principi, ma debba tradursi in comportamenti concreti e verificabili.

Consentire ai cittadini di seguire i lavori del Consiglio comunale significa rafforzare la fiducia nelle istituzioni, valorizzare il ruolo del Consiglio quale massima assise democratica cittadina e garantire che ogni scelta amministrativa avvenga alla luce del sole.

Una comunità informata è una comunità più libera e più consapevole. “Per questo motivo riteniamo che la diretta streaming non debba rappresentare un’eccezione o una concessione, ma diventare una prassi stabile e permanente, indipendentemente da chi amministra la città. La partecipazione dei cittadini non si teme: si favorisce.“

Per tutte queste ragioni il Gruppo Insieme per Tropea rinnova formalmente la richiesta affinché la seduta venga trasmessa in diretta streaming attraverso i canali istituzionali del Comune, nella convinzione che la massima pubblicità dei lavori consiliari rappresenti un valore imprescindibile per un’amministrazione moderna, aperta, responsabile e realmente vicina ai cittadini.

La democrazia si rafforza quando le istituzioni scelgono di essere trasparenti. “La politica acquista credibilità quando non ha nulla da nascondere e consente ai cittadini di conoscere, valutare e partecipare. È questa la visione di amministrazione che continueremo a sostenere con fermezza, nell’interesse esclusivo della città di Tropea.“